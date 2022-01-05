İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile yaptığı görüşmenin ardından bir açıklamada bulundu.

Erdoğan'ın "sokak" açıklamasına yanıt veren Akşener, "Ben böyle bir çağrıda bulunmadım. Kılıçdarıoğlu ve Karamollaoğlu’nun açıklamalarında da yok. Şimdi sokakta mücadele etmek gibi bir kelime, cümle kimsenin ağzından çıkmamış. Bir Cumhurbaşkanı ve bir partinin genel başkanı olan kişi diyor ki 'sokağa çıkacaklarmış, meydanlara ineceklermiş. İnin de görelim.' Ben Erdoğan’ın derhal bir psikiyatriste görünmesini istiyorum. Çünkü halüsinasyon gören kişiler böyle olur" dedi.

Akşener, "Bizde sokağa çıkın diyen bir tavır yok. Gelelim 15 Temmuz’a. 2010 referandumu olmasaydı 15 Temmuz olmazdı. 15 Temmuz’da bu millet devleti hem köprüden hem sokaktan topladı" ifadesini kullandı.