Akşener: Beni teneşire yatıracaklarmış, buyurun buradayım

Akşener, 'Beni teneşire yatıracaklarmış buyurun buradayım. Bu ucube sistem devam ettikçe Türkiye'nin sorunları çözülmez. Tek çözüm var sandık' dedi.

Haber Merkezi

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Denizli mitinginde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Beni teneşire yatıracaklarmış, buyurun buradayım" diyen Akşener'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"31 Mart’ta bu meydanda sizlerle hasbihal ettikten sonra hapse atılacağım söylenmişti. Biz de çantamız hazır demiştik. Beni teneşire yatıracaklarmış, buyurun buradayım diyorum. 

Milletimiz zorda. Türkiye’de bugün, anneler tencereleri dolduramıyor, babalar eve ekmek götüremiyor, evlatlarımız yurt dışına kaçmanın fırsatını kullanıyor. Geline, damada, kayınçoya beşer maaş bağlayanları utandırmak için buradayım. Açım diyenlere abartıyorsun diyenleri söylemek için buradayım. Sen aç gezerken Saray’da sefa sürenlerin yüzüne çarpma için, milletin malına çökenleri bitirmek için buradayım.

Bundan 3 yıl öncesine göre daha mı zenginsiniz. Mahsüller daha mı çok kazandırıyor, esnaf dükkanı çevirebiliyor mu? Memur kardeşlerim 3 yıl önce verdikleri söz tutular mı, 3600 ek göstergeyi verdiler mi? Domatesi, patlıcanı, yağı, unu şekeri daha mı ucuza alıyorsunuz? Bu sesleri duyacaksın Sayın Erdoğan, mutlaka duyacaksın duymadığın zaman da gideceksin. Senin görmek istemediğin gerçekler işte burada.

Ya Saray'daki sefana ara verip gerçeklerle yüzleşeceksin ya da sandık geldiğinde milletin okkalı şamarını yiyeceksin. Bu ucube sistem devam ettikçe Türkiye'nin sorunları çözülmez. Türkiye derin bir krizle karşı karşıya. Tek çözüm var sandık."

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