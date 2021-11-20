İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Denizli mitinginde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Beni teneşire yatıracaklarmış, buyurun buradayım" diyen Akşener'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
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Aydemir Güler
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Haber Merkezi
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Yalçın Cuğ
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Haber Merkezi
Akşener: Beni teneşire yatıracaklarmış, buyurun buradayım
Akşener, 'Beni teneşire yatıracaklarmış buyurun buradayım. Bu ucube sistem devam ettikçe Türkiye'nin sorunları çözülmez. Tek çözüm var sandık' dedi.
Haber Merkezi
İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Denizli mitinginde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Beni teneşire yatıracaklarmış, buyurun buradayım" diyen Akşener'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle: