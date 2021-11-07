'Valilikler İyi Parti’ye karşı protesto talimatı verdi'

İYİP Teşkilat Başkanı Koray Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, valiliklerin kendilerine karşı eylem çağrısında bulunduğunu iddia ederek tepki gösterdi.

"Valiliklerin; koruculara İYİ Parti’ye karşı protesto eylemi yapmaları, şehit ailelerine de basın açıklaması için talimat verdikleri öğrenilmiştir" diyen Aydın, "İktidarı uyarıyoruz; Valileri iktidarın değil devletin Valisi olmaya çağırıyoruz" dedi.

İYİP Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl’de Meral Akşener’e tepki gösteren ve "şehit yakını" olduğunu öne süren bir kişiyle gerginlik yaşamış, küfür etmişti. Söz konusu talimat iddiaya göre bu gelişme sonrasında verildi.