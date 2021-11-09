Akşener: AK Parti'nin provokasyonuyla talihsiz bir olay yaşadık

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu.
Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Karşımızda bütün değerleri ayaklar altına almış kirli bir zihniyet var. Her kim ki bu değerlerden koparsa yapamayacağı çirkinlik yoktur. Geçen hafta bu durumu hatırlatmış ve uyarmıştım. Milletimizin ayağına gitmemizden, vatandaşımıza kulak vermemizden rahatsızlar. Bunu iktidarları için en büyük tehlike olarak görüyorlar. Onun için her tür çirkinliği yapacaklar.
Geçtiğimiz Cuma AK Parti'nin planlı provokasyonuyla talihsiz bir olay yaşadık. Mal bulmuş mağribi gibi tepinip duruyorlar. Evet Lütfü Bey bir hata yaptı. Olgunluk gösterdi, çıkıp özür diledi. Karşısında genel başkanına küfür etmiş ahlaksız bir adam da olsa sinirlerine hakim olması gerekirdi. Maalesef olamadı ve hislerine yenik düştü. Bu olay vesilesiyle başta Sayın Erdoğan ve çevresindekiler gönüllerindeki şehit, şehit yakını ve kadın sevgisini keşfetmiş oldu. Mağribilerin başındaki, Kabine toplantısında muhalefetten STK'ya kadar demediğini bırakmadı.
Hatta, bu yeni keşfedilmiş hassasiyete, kendilerini öyle bir kaptırdılar ki; bu mağribilerin başı olan Beyefendi, kısa ve orta dönemli bir hafıza kaybı yaşıyor olsa gerek; dün akşam, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda, muhalefetten, STK’lara, kim varsa, demediğini bırakmadı. Utanmadan işi, kendi eliyle rafa kaldırdığı, İstanbul Sözleşmesi’ne kadar getirdi. Hatta kantarın topuzunu kaçırıp, Lütfü Bey’in kredi borcunu açıklayarak, kanunları bile çiğnedi.
Sözüm ona, ahlak timsali bu Bey, son dönemde alışkanlık haline getirdiği üzere, bir de kolaj video hazırlatmış, onu izletti. Hal böyle olunca, bugün biz de, kendisinin hafızasını tazelemek üzere, bir video hazırladık."
Akşener sözlerinin ardından bir video izletti. Videoda Erdoğan'ın iktidarı boyunca yurttaşlara sarf ettiği çirkin sözlere yer verildi. NTV video izletildiği sırada yayını yarıda kesti.
Akşener'den Erdoğan'a: Sen ve arkadaşların için de aynı sorumluluğu al
Akşener sözlerini şöyle sürdürdü: