Akşener: Afgan göçmenler konusunda Dışişleri'nin açıklama yapması lazım

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Erzincan kent merkezindeki esnaf ziyaretleri sırasında basın açıklaması yaptı.
Akşener, erken seçim konusunda vatandaşın algısının nasıl olduğunun sorulması üzerine şu cevabı verdi:
"Ben iki şey söylüyorum bir partili cumhurbaşkanlığı meselesi yaramadı Türkiye'ye. İlginç bir biçimde sayın Erdoğan'a da yaramadı. Zengin diye eleştirilen dükkan sahibi de muhtemelen iktidar partisinin sempatizanı veya oy vereniydi, bakın ne kadar tuhaflık oluşmuş ki, 9 işçi çalıştıran arkadaşımız beni zenginin yanına gitmekle suçladı.
Partili cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'de siyasetin baştan aşağıya dikey hiyerarşisini tahkim etmiş, yatay hiyerarşi dediğimiz seçmenden, genel başkana kadar giden, toplumla iç içe olan alanı mahvetmiş.
Gördüğüm şey şu, sayın Erdoğan'a da bu iş zarar vermiş. Seçmeni zaten çırak çıkarmış durumda. Partili cumhurbaşkanlığı meselesinden Türkiye'nin behemehal vazgeçmesi gerekmektedir.
'Vatandaş bu ucube sistemden kurtulalım diyor'
Büyük bir korku var yüksek sesle bağırmıyor insanlar. Ben gördüklerimi söylüyorum kendi fikrimi ortaya koymuş değilim.
Türkiye'deki konu şu anda içinde bulunduğumuz partili cumhurbaşkanlığı sistemi. Bunun değişmesi gerekiyor. Sizin oyunuzun, sizin fikrinizin, sizin düşüncenizin, sizin üzerinizden rekabet edilebilmesinin yolu bu ucube sistemden kurtulunmasından geçiyor.
Bütün anketlerde de vatandaş bu ucube sistemden kurtulalım diyor. Benim önceliğim bu ucube sistemden kurtuluşun yolunu açmak. Onu engelleyecek hiçbir hareket içinde olmayacağım.
Bu netlikte söylüyorum. Çünkü çocuklarımıza bu Türkiye'yi bırakamayız. İyi gitmiyor, öncelikle sistem sorunumuz var bizim insanlar meselesi değil, kimse kimsenin düşmanı değil."
'İktidar, Afgan göçmenlere ilişkin iddiaları açıklamalı'
Akşener, bir gazetecinin "Mülteciler konusunda ülkemizin beka sorunu var mı?" şeklindeki sorusunu ise şöyle yanıtladı: