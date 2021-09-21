Akşener: 2 uçağı satsalar, bütün vilayetlere 2 bin kişilik yurt yapabilirler

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'un Çatalca ilçesinde mahalle ve esnaf ziyaretinde bulundu

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, yurt ve kira sorunu nedeniyle eylem yapan öğrencilere ilişkin açıklama yaptı.

Akşener, şunları söyledi:

"Ben Sayın Erdoğan ve arkadaşlarına şunu tavsiye ediyorum; 500 milyon dolarlık uçaklarla gezmek yerine, iki uçağı satsalar Türkiye’nin bütün vilayetlerine ikişer bin kişilik birinci sınıf yurt yapabilirler. Pek çok gencimizin yurt sorunu ortadan kalkar. Öğrencilere, gençlere beddua etmek yerine bu israfın, bu aşırı harcamanın önüne geçilip bu çocuklarımızın derdine çare bulunması en doğrusudur.

Kiralarla ilgili derin bir problem var. Kentsel dönüşümlere dair yapılan planlamaların yanlışlığı, o meselenin patlaması; 250 bin dolara mültecilere vatandaşlık satılıyor ev alma üzerinden, bir de onun üzerinden patladı. Beceriksizlik, plansızlık sebebi ile öğrenciler bu sene okula gidecek bir de onlar üzerinden yurt yeterli değil, bunların neticesinde bu çocuklar ‘Bizi görün, bize kulaklarınızı açın’ diye bir tavır koydular. O tavrın sertlikle müdahale edilerek dağıtılmasını doğru bulmadığımı ifade etmek isterim."