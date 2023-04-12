Akşener: 14 Mayıs akşamı Erdoğan'ı gayet büyük bir saygıyla yolculayacağız

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’da; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte İstasyon Caddesi Alternatif Bulvarı ve Altyapı Projesi Açılışı ile Etimesgut-Sincan Projeleri Tanıtım Töreni'ne katıldı.

Akşener, burada yaptığı konuşmada "15 Mayıs’ta, inşallah Millet İttifakı iktidar olacak. İYİ Parti bu ülkenin sigortasıdır. İYİ Parti inşallah çok önemli bir başarı elde edecek ve 13. Cumhurbaşkanı dürüstlüğüne, namusuna hepimizin kefil olduğumuz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak ve 15 Mayıs gününden itibaren Türkiye’de sizin paranızı çalanlar, sizin hakkınızı yiyenler hesap verecekler" dedi.

Akşener "Çalanlar ve yiyenler, kayıranlar hesap verecek. Ne ile hesap verecek? Hukuk ile verecek; yargıyla verecek. Siyasetçi parmağını uzatıp şunu yargılayın demeyecek. Cumhurbaşkanı çıkıp da ‘Ey Meral Akşener, bu daha iyi günlerin senin. Yarın başına neler gelecek’ diyemeyecek. Çünkü siyasetçi, intikam makamı değildir. Ama çalanın, çırpanın, haksızlık yapanın, hırsızlık yapanın ensesinde olması içinde yargıyı hür, korkusuz, bağımsız, objektif, korkusuz kılandır. Hukukun üstünlüğünü tam anlamıyla uygulayandır. Demokrasiyi tam anlamıyla uygulayandır" ifadelerini kullandı.

İYİP Genel Başkanı Akşener "14 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ı elbette gayet büyük bir saygıyla yolculayacağız. Sayın Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanlığı makamında alkışlayacağız” diye konuştu.