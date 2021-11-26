Akşener: 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak

FOX TV'de katıldığı programda ittifak tartışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan İYİP Genel Başkanı Akşener, Millet İttifakı'na yeni partilerin katılması yönündeki tartışmalar üzerine konuştu.

“13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak” diyen Akşener, “DEVA Partisi adına ben konuşamam yeni partiler tanınmaya çalışıyorlar saygı duyuyorum. Ama ittifaka katılmayı düşünürler mi bilemem. Seçimlere giderken ittifak zorunlu. 2023 ya da daha önce Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken kaç parti bir araya geleceğiz bunu söylemek şimdilik zor” ifadesini kullandı.