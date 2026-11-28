Aksaray’da 31 yaşındaki Rabia Yeşildağ, Necati Doğanay tarafından ateşli silahla katledildi. Yeşildağ’ın, 25 gün önce boşandığı Osman Oruç tarafından öldürülen çocukluk arkadaşı ve akrabası Şefika Yeşildağ ile aynı mezarlığa defnedildiği öğrenildi.

Olay, saat 03.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. Necati Doğanay, birlikte otomobile bindikleri sırada yanında taşıdığı silahla Rabia Yeşildağ’a ateş etti. Ağır yaralanan iki çocuk annesi Yeşildağ, olay yerinde yaşamını yitirdi. Necati Doğanay gözaltına alındı. Rabia Yeşildağ'ın cenazesi ise olay yerindeki incelemelerin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ateşli silahlara karşı KDK mücadele başlatmıştı: ‘Katledilen iki kadından biri ateşli silahla öldürülüyor’

Doğanay’ın silahının ruhsatlı ya da ruhsatsız olduğu bilgisi kamuoyuyla paylaşılmadı. Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK) 25 Kasım Kadına Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde silahlanmaya yönelik “Kurşun failden, cüret düzenden” başlıklı bir mücadele başlatmıştı.

Kadın cinayetlerinde ateşli silahların başı çektiğini belirterek denetimsiz silah ticaretine, cezasızlığa ve uygulanmayan koruma kararlarına dikkat çekilmişti. Öldürülen iki kadından birinin ateşli silahla öldürüldüğü vurgulanmıştı.

Kadınların yaşam hakkına yönelik saldırıların hiçbir sorumlusunun peşinin bırakılmayacağı belirtilen açıklamada “Cinayeti işleyen failin, silahı sağlayanın, tehdidi bildiği halde müdahale etmeyenin, koruma kararını uygulamayanın sorumluluğunun ortaya çıkarılması için mücadele edeceğiz. Kadınların ölümünü sıradanlaştıran, her yeni cinayetin ardından aynı açıklamaları yaparak görevini yerine getirdiğini varsayan bu anlayışı kabul etmiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Öldürülen arkadaşıyla aynı mezarlığa defnedildi

Hayatını kaybeden Rabia Yeşildağ’ın, 25 gün önce boşandığı Osman Oruç tarafından katledilen 33 yaşındaki Şefika Yeşildağ’ın akrabası ve çocukluk arkadaşı olduğu öğrenildi.

Rabia Yeşildağ’ın cenazesi, Karkın köyünde, 25 gün önce katledilen Şefika Yeşildağ’ın mezarının 50 metre uzağında toprağa verildi.

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