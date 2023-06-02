Aksaray Belediyespor'un şampiyonluk kupası çalındı: 'Gören, duyan haber versin'

TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyon olup TFF 2. Lig'e yükselen Aksaray Belediyespor'un şampiyonluk kupası çalındı. Konuyla ilgili belediyenin sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.
Aksaray Belediyesi yaptığı paylaşımda "Günlerdir belediyemizin girişinde sergilediğimiz, gözümüzden sakındığımız Aksarayspor'umuzun kupası çalınmıştır. Lütfen gören, duyan kim varsa bizlere haber versin" ifadeleri kullanıldı.
KUPAMIZ ÇALINDI 🏆🥹— Aksaray Belediyesi 🇹🇷 (@aksaraybel) June 1, 2023
Günlerdir belediyemizin girişinde sergilediğimiz, gözümüzden sakındığımız Aksarayspor'umuzun kupası çalınmıştır.
Lütfen gören, duyan kim varsa bizlere haber versin. 🙏 pic.twitter.com/Ph9KZ5N5wf