Aksaray Belediyespor'un şampiyonluk kupası çalındı: 'Gören, duyan haber versin'

Aksaray Belediyespor'un belediyenin girişinde sergilenen şampiyonluk kupası çalındı.

Haber Merkezi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyon olup TFF 2. Lig'e yükselen Aksaray Belediyespor'un şampiyonluk kupası çalındı. Konuyla ilgili belediyenin sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Aksaray Belediyesi yaptığı paylaşımda "Günlerdir belediyemizin girişinde sergilediğimiz, gözümüzden sakındığımız Aksarayspor'umuzun kupası çalınmıştır. Lütfen gören, duyan kim varsa bizlere haber versin" ifadeleri kullanıldı.

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