AKP'yi karıştıracak iddia: 40 vekil başka partiyle görüşüyor

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ gazetesine yaptığı ziyarette Orhan Uğuroğlu'nun sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın zamanında yapılacak bir seçimde anayasaya gereği aday olamayacağını söyleyen Özdağ, AKP'den 40 vekille görüştüklerini söyledi.

Özdağ'ın açıklamaları şöyle:

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) zamanında seçim için Erdoğan'ın başvurusunu kabul eder mi?

Selçuk Özdağ: "Hayır asla edemez. YSK'nın 11 üyesi de yüksek hâkimdir. Anayasanın 101. Maddesi çok açık ve nettir.

'Bir kişi en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebilir' hükmünü AKP iktidarı 2007 yılı referandumu ile anayasaya koydu.

2010 ve 2017 anayasa değişikliklerinde bu hüküm aynen kaldı.

Erdoğan ise 2014 ve 2017'de iki kez seçilerek bu görevi tamamladı.

Bu anayasal hüküm karşısında tek bir hâkim bile Erdoğan'ın başvurusuna olumlu yanıt veremez."

Gelecek Partisi seçime hazır mı?

Selçuk Özdağ: "Yaptırdığımız anketlere göre yüzde 10 barajını aştık. AKP ve MHP'den bıkan, ezilen, ekonomik buhran altında çaresiz kalan yüzbinlerce seçmen Gelecek Partisi'ni tercih ediyor.

Çok sayıda milletvekili ile görüşüyoruz.

Eski ve yeni tüm vekiller Cumhur İttifakı'ndan da ucube rejimden de şikâyet ediyorlar.

AKP'nin kötü yönettiğinin ve seçimi kazanamayacağının farkındalar.

AKP'den yaklaşık 40 milletvekili ile görüşüyoruz.

Eskiler de dahil edildiği zaman bu sayı 60'ları buluyor.

Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu görüşüyor, ben görüşüyorum diğer parti yetkililerimiz görüşüyor. Siyasetin içerisinden gelen hepimiz görüşüyoruz.

Aynı şekilde MHP'li vekiller ile de görüşüyoruz. Anavatan Partisi'nde, Doğru Yol Partisi'nde siyaset yapmış eski vekiller ile de görüşüyoruz.

Partimize büyük katılım oluyor, olacak…"