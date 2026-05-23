AKP'ye geçen Köksal Kılıçdaroğlu’nu övdü, mutlak butlan için ‘Yargı kararına saygı duyulmalı’ dedi

CHP'den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal 12 Mayıs'ta AKP saflarına katıldı. Köksal, törende yaptığı konuşmada "Ailenin kutsallığına inananlarla aynı yolda yürüyeceğim" demişti.

Köksal yandaş gazete Sabah'tan Tuba Kaçlık'a konuştu.

'Kılıçdaroğlu'nu desteklediğimiz için çok uyum sağlanamadı'

CHP'den istifa kararı sorulan Köksal, hem Deniz Baykal hem de Kemal Kılıçdaroğlu döneminde CHP'de görev yaptığını hatırlattı. Mutlak butlan kararı sonrası ilk iş Kılıçdaroğlu'nu öven Köksal, "Kemal Bey ile çalışmak çok güzeldi. Adı hiçbir zaman yolsuzluklarla, hırsızlıklarla, ahlaksızlıklarla anılmayan bir insan. Kurultaydan sonra Özgür Özel'in genel başkan olmasıyla yeni bir devir başladı. Genel başkan olarak çalışacağımızı söyledik. Fakat çok sağlıklı çalışamadık. Özgür Özel'in çalışmak istediği başka bir ekip var" dedi. Köksal şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu'nu desteklediğimiz için tabii çok uyum sağlanamadı. Benim bu arada Afyonkarahisar belediye başkan adaylığım gündeme geldi. Biraz da şöyle herhalde, o dönem grup başkanvekilliğinden de ayrılmayınca aday olursam, koltuk boşalır diye düşünüldü. Aday oldum ancak kazanacağıma ben inanıyordum ama genel merkezin bu noktada inancı yoktu. Hatta CHP'ye yakın kanallarda 'Kazanamaz yüzde 5 oy alır, kendini ne zannediyor da İmamoğlu'na kafa tutuyor' gibi başladılar seçimi kazanmamam yönünde propagandaya.

'Siyasi olarak kendimi yalnız hissediyordum çünkü İmamoğlu'nun partiden kovduğu birisisiniz'

Geldim, seçime girdim, Afyonkarahisar'daki hemşerilerimizin oylarıyla seçildim, kazandım. Siyasi olarak kendimi yalnız hissediyordum çünkü İmamoğlu'nun partiden kovduğu birisisiniz ve parti onu cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etmiş. Bu durumda tamamen yalnız kalmıştım."

"Zaten bağımsız gibi hissettiği için CHP'den ayrıldığını" savunan Burcu Köksal, "Memleketimin öncelikleri ve vefasını her zaman takdir ettiğim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la siyaset yapmak için AK Parti'ye katıldım" diye konuştu.

'AK Parti'ye geçince hırsızlıkla, yolsuzlukla, özel hayatımızla suçlandık, AK Parti'den böyle bir şey görmedim'

"Çok başarılı, çok iyi, çok düzgün belediye başkanı" olduğunu öne süren Köksal, "AK Parti'ye geçince hırsızlıkla, yolsuzlukla, özel hayatımızla suçlandık. En çok zaten üzüldüğüm nokta bu. Siz hangi siyasi partide ya da hangi görüşte olursanız olun, bir kadının bu şekilde namusuna iftira atılmasına, bel altı siyaset yapılmasına hayatım boyunca karşı durdum. Örnekleri var geçmişte. Ben yıllarca AK Parti'nin karşısında siyaset yaptım ama AK Parti'den böyle bir şey görmedim. Ama bugün AK Parti'ye geçince ne yazık ki karşı taraftan bel altı siyaseti görüyorum. Bu beni çok üzdü" ifadelerini kullandı.

'Cumhurbaşkanımız bana çok yakın, çok samimi yaklaştı'

Tuba Kalçık'ın "Cumhurbaşkanımızla ilk görüştüğünüzde ne hissettiniz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Bana bir kere çok yakın, çok sıcak, çok samimi yaklaştı, babacan davrandı. Bu beni çok mutlu etti ve şaşırttı. Onun karşısında siyaset yapmış biri olarak bu kadar yakın davranmasına, sıcak davranmasına çok sevindim. Memleketimle, genel siyasetle ilgili uzun uzun konuştuk. Memleketime hizmet noktasında beni destekleyeceğini, arkamızda duracağını söylemesi beni çok mutlu etti. Çünkü benim istediğim bu. Bir de kadın siyasetçilere her zaman destek oluyor. Bu da çok değerli benim için. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde de inşallah Afyon'a güzel hizmetler yapacağız. Cumhurbaşkanımızla bir saate yakın konuştum. Ben anlattım zaten bütün durumumuzu, geçmişi. Gelecekte Afyon için planladıklarımızı. O da çok memnun oldu. Bundan sonra huzur içinde çalışmak en büyük temennim."

'Özel bana mobbing yaptı, AK Parti'ye geçince mi kötü oldum?'

Özgür Özel'in kendisine attığı ve çok tartışılan mesajlar için "mobbing" diyen Köksal, "Bu Özgür Özel açısından ilk değil, benden önce de bu tip mesajlar atıldığı basına yansıdı. Doğru bulmuyorum bunu. Sonrasında da kürsüden 'Daniskasını yapıyorum' dedi. Yani şimdi düne kadar ben çok iyi, çok başarılı, çok düzgün belediye başkanıyım. Sayın Cumhurbaşkanımızla siyaset yapmak isteyip AK Parti'ye geçince mi kötü oldum? Geçişimi eleştirebilirsiniz. Bununla ilgili bir şeyler söyleyebilirsiniz. İtiraz edebilirsiniz ama insanlara iftira atmak, namusuna dil uzatmak, bunlar çok çirkince şeyler, yapılmaması lazım" dedi.

Mutlak butlan yorumu: 'Yargı kararına saygı duyulmalı'