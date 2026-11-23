İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AKP’ye geçmesinin ardından ilk kez belediye meclisinin oturumuna katıldı.

Egedesonsöz’ün aktardığına göre, Tugay’ın aylar sonra meclis oturumuna katılması nedeniyle 3 gözaltı aracı ve çevik kuvvet meclis salonu önüne geldi. Büyükşehir ise zabıta görevlilerini meclis salonu önüne konumlandırarak barikat kurdu.

ANKA’nın haberine göre İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı olağan toplantısı üçüncü birleşimi öncesinde Yeni Partili meclis üyeleri Saygın Ekiz, Mustafa Vatansever ve Umut Ergül, Tugay'ı protesto etmek amacıyla üzerinde "Halkın iradesi satılık değildir" yazılı dövizlerle meclis salonuna girmek istedi. Belediye görevlilerinin pankartlarla salona girişe izin vermemesi üzerine meclis üyeleri ile görevliler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında arbede yaşandı.

Yaşanan gerginliğin ardından meclis toplantısını açmadan önce açıklamalarda bulunan Tugay, olayla ilgili herhangi bir talimat vermediğini savunarak, "Ben herhangi kötü muamele yapılması talimatında bulunmadım. Konunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunu daha sonra öğreneceğim. Hepsinin tutanakları tutulur. Herkes yaptığı ile ilgili yasal sınırları dışına taşan bir tavır içerisine girdiyse hesabını verir. Burası demokrasi ortamıdır. Burada insanlar tabii ki görüşlerini dile getirecek. Ama nihayetinde bu meclis İzmir'e hizmet edilmesi için, İzmir'in sorunlarının çözülmesi için çalışan bir yerdir. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekir" dedi.

Meclis salonunda bulunan izleyicilere seslenen Tugay, "Şu anda beni bir şekilde protesto etmek isteyen izleyici arkadaşlarımız varsa, gençleri görüyorum, onlar gelmişler. Lütfen protestonuzu yapın, ondan sonra sizi dışarı alalım ki sağlıklı şekilde meclis çalışmasını sürdürebilelim. Eğer meclisin çalışmasını bozalım diye düşünüyorsanız bunun İzmir'e faydası yok, size faydası yok, halka faydası yok" diye konuştu.

Yeni Partili Meclis Üyesi Mustafa Vatansever ise yaşanan arbedede meclis üyelerinin darp edildiğini öne sürerek, "İki meclis üyemizden biri göğüs ağrısıyla 112 ile gönderildi, diğeri sıra bekliyor. Eşrefpaşa Belediye Hastanesinin değerli çalışanları orada. Siz kuşkusuz emir vermemiş olabilirsiniz. Ama sizin mensubu olduğunuz siyasi partinin, devlet görevlileri burada ilk kez demokratik bir meclisi işlemez hâle getirmişlerdir. İnsanlar darbedilmiştir. Bunun sorumluluğu siz direkt olmasanız bile mensubu olduğunuz siyasi partidir" ifadelerini kullandı.

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