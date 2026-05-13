AKP’ye geçen belediye başkanının oğluyla ilgili iddialar: 'Cinsel istismardan tutuklandı, adı kazaya karıştı'

CHP’den AKP’ye katılan Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu’yla ilgili iddialar gündemde.

Topçu'nun oğlu A.T.’nin “cinsel istismar” suçlamasıyla tutuklandığı ortaya çıktı.

Yandaş Yeni Akit'te 2025 yılı Kasım ayında yer alan habere göre, Topçu’nun oğlu A.T.'nin bir kadının şikâyeti üzerine “cinsel istismar” suçundan tutuklandığı öğrenildi.

A.T.'nin adı 2025 yılı Mayıs ayında ise Dinar ilçesinde yaşanan ölümlü bir trafik kazasına karıştı. Soruşturmada adı geçen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.T., Afyon İlk Haber'de yer verilen “Dinar’da Gizemli Kaza” başlıklı habere göre, "gerçek sürücü kazadan hemen sonra olay yerinden kaçırıldığı ve alkol ya da uyuşturucu etkisinin geçmesi için zaman kazanılmaya çalışıldığı" öne sürüldü.

Akrabalar kazayı üstlenmeye çalıştı

23 Mayıs 2025 sabahı saat 06.10’da meydana gelen kazada, İ.U. (33) isimli astsubayın kullandığı 20 APE 546 plakalı otomobil, 03 ADE 297 plakalı A.T.'nin kullandığı araçla çarpıştı. Çarpışma sonucu ağır yaralanan astsubayın eşi, Denizli’ye sevk edildi ve yoğun bakıma alındı.

Kazadan kısa süre sonra polis merkezine gelen Dinar Belediyesi Zabıta Memuru Veysel Topçu'nun kayınbiraderinin oğlu M.Ç.T. ve C.Y., kazayı kendilerinin yaptığını beyan etti. Ancak Emniyet birimlerinin yaptığı detaylı incelemeler sonucunda, bu ifadelerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Araçtaki parmak izleri ve kamera görüntüleri, gerçek sürücünün farklı biri olduğunu kanıtladı.

Gerçek sürücü Belediye Başkanı'nın oğlu çıktı

Mobese ve esnafların kameralarının incelenmesi sonucunda kazayı yapan aracı kullanan kişinin, CHP’li Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu’nun oğlu A.T. olduğu anlaşıldı. A.T.'nin kaza yerinden kaçarken görüldüğü tespit edildi. Sonrasında Antalya'ya kaçan ve teslim olan A.T. ifadesinde kazayı kabul etti. Ancak geçen süre nedeniyle alkol veya uyuşturucu testi yapılamadı.

A.T. çıkarıldığı mahkeme tarafından yurtdışına çıkış yasağı konularak haftada üç gün imza verme şartıyla serbest bırakıldı. Suçu üstlenmeye çalışan zabıta hakkında da adli tahkikat başlatıldı.

'Yol hakkı benim olduğu halde gelip çarptı'

Trafik kazasında kızı K.U. (1) ve M.U. (33) eşi ağır yaralanan astsubay İ.U. (33) "Tam ikinci ışıklarda, yol hakkı benim olduğu halde, öldürme kastı gibi kavşakta bir araç sol ara yoldan gelip benim aracıma çok süratli bir şekilde çarptı. Eğer bu aracı kullanan kişi alkollü ise 'taksirle adam öldürmeye tam teşebbüs', eğer alkollü değilse 'kasıt' var anlamına geliyor. Resmen ölümüne bizim aracımıza çarptı" dedi.

"Bizim araca çarpan aracın içine bakmaya gittiğimde, araçta kimse yoktu. Yanıma otelden geldiğini söyleyen bir kişi ise, ben ona soru bile sormadan 'bizim otelin hiçbir kamerası çalışmıyor arkadaş' dedi" şeklinde konuştu.

Astsubay o dönem çıkan haberde, eşi yoğun bakımdayken hastaneye gelen dört kişinin kendisine birtakım sorular yönelttiğini ve bu kişilerin kim olduğunun hâlâ belirsiz olduğunu, üstü kapalı tehditler savurduklarını, onlara kimliklerini sorduğunda ise kaçtıklarını da anlattı.

'Dinar Belediye Başkanı belki de oğlu üzerinden bir ayrıma zorlandı'

Onlar TV'de bu iki olayı hatırlatan gazeteci Barış Terkoğlu da, Dinar Belediye Başkanı'nın AKP'ye geçişiyle oğlunun skandalları arasında bağlantı kurdu.

Terkoğlu, "Son günlerde oğlunun serbest bırakıldığı görülüyor. İşte tam da transfer bu haberlerin Dinar'da ayyuka çıkan olayların ardından geldi. Belki de Dinar Belediye Başkanı da oğlu üzerinden bir ayrıma zorlandı" dedi.

'AKP’li siyasetçinin kızına cinsel saldırı yaptı'

Terkoğlu ayrıca istismar olayı için de "Veysel Topçu'nun oğlu AKP’li siyasetçinin kızına cinsel saldırı nedeniyle tutuklandı" dedi.