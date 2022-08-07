AKP'ye geçeceği iddia edilen milletvekili hakkında yeni iddia: 'İYİP'e mesaj yollamıştı'

Eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, CHP’den istifa ederek Memleket Partisi’ne katılan daha sonra Memleket Partisi’nden de istifa eden Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye geçeceğini iddia etmişti.

Konuya dair yeni açıklamalarda bulunan Yardakaş, Çelebi'nin İYİP'e mesaj yolladığını ancak İYİP'in ittifak ortağı CHP’den ayrılan bir vekili transfer etmenin doğru olmayacağına yönelik karar verdiğini öne sürdü.

Yarkadaş'ın sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklama şöyle:

“Dün gece TV100’de anlattıklarıma ek olarak: Mehmet Ali Çelebi, Memleket Partisi’nden istifa ettikten sonra Zafer Partisi ile yakınlaşıyor. Daha sonra ise TBMM Lokantasında MHP’lilerle iki kez yemek yiyor.

Bir süre sonra da İYİ PARTİ’ye mesaj yolluyor. Ancak İYİ PARTİ ittifak ortağı CHP’den ayrılan bir vekili transfer etmenin doğru olmayacağı kararını veriyor. Çelebi bunun üzerine AKP’ye mesaj yolluyor. Bir grup başkanvekili ve bir MKYK üyesi ile görüştükten sonra AKP’ye katılıyor. Herkes 'MHP’ye gider' diye yorum yaparken AKP’ye gidiyor.

Çelebi, emek vermeden yemek yemenin bir örneği… Biz de zaman zaman partimiz CHP ile bazı konularda ters düştük. Ama bir gün bile üyesi olmaktan onur duyduğum CHP’den ayrılmak aklımızın ucundan bile geçmedi.

Dün gece TV 100’de de söyledim. CHP beni 40 ve 41 yaşında iki kez milletvekili seçtirdi ve TBMM Üyesi olma onuru verdi. Milletvekilliği gelip geçici bir kamu görevidir. Sadece bir daha vekil olabilmek adına bambaşka mecralara savrulmak, en başta bize güvenip oy veren seçmenlerimize saygısızlıktır. Çelebi, tutuklanan komutanlara da ayıp etti.”