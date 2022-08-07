CHP'den istifa eden milletvekilinin AKP'ye geçeceği iddia edildi

CHP’den istifa ederek Memleket Partisi’ne katılan daha sonra Memleket Partisi’nden de istifa eden Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye geçeceği iddia edildi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'ndan daha fazla güven verdiğini söyleyen Çelebi, geçtiğimiz günlerde İYİP'ten istifa ederek AKP'ye geçen Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’u ağırlamıştı.

tv100'deki bir canlı yayına konuk olan eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, Çelebi'nin TBMM açıldığında AKP'ye geçeceğini söyledi.

Yarkadaş konuya dair şöyle konuştu:

"Bugün Ak Partili bir iş adamı arkadaşımla yemek yedim. Söylediği şu: 'Mehmet Ali Çelebi ile AK Parti grup başkanvekillerinden biri ve Ak Parti MKYK üyesi bir arkadaşımız temas kurdular, görüşmeler yaptılar ve Mehmet Ali Çelebi'nin Ekim ayından itibaren Ak Parti sıralarında artık milletvekilliğine devam etmesi hususunda da anlaştılar.' İşin özeti şu, Mehmet Ali Çelebi, Ekim ayından itibaren Ak Parti sıralarında milletvekilliğine devam edecek."