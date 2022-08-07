AKP'de iki bakan daha gözünü belediyeye dikti

İktidar cephesinde genel seçimlerden yaklaşık bir yıl sonra yapılacak yerel seçimlerin de bugünden itibaren konuşulmaya başlandığı iddia ediliyor.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday adayları son günlerin kulisleri arasında öne çıkıyor.

İddiaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayları arasında gösteriliyor.

Kulis bilgilerine göre, sadece İstanbul değil farklı iller için de aday adayları var. Kulislerde Adalet Bakanlığı görevinden affını isteyen Abdülhamit Gül’ün de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını düşündüğü konuşuluyor.