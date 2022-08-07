AKP'ye geçeceği iddia edilen milletvekili: Siyaseti bıraksam da 6+1 değil, Cumhur ittifakı derim

CHP’den istifa ederek Memleket Partisi’ne katılan daha sonra Memleket Partisi’nden de istifa eden Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye geçeceği iddia edilmişti.

Söz konusu iddianın ardından sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Çelebi, "Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim" ifadelerine yer verdi.

Çelebi'nin paylaşımı şöyle:

"Asker kökenli bir vekilim. Silahlı Kuvvetlerimizin namuslu ellerinde yetiştim. Birçok devre arkadaşım şehit oldu.40bin vatan evladımız boşuna toprağa düşmedi. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerle işim olmaz net! Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim!"

6'lı masaya 20 soru

6'lı masaya yönelik de paylaşımda bulunan Çelebi, 6'lı masaya 20 soru yöneltti. Çelebi, 6'lı masaya yönelttiği soruları "6'lı masanın aylardır cevaplayamadığı 20 soru! Takım tutma değil ilke tutma zamanıdır. Aslolan devlettir, millettir" notuyla paylaştı.

Çelebi'nin 6'lı masaya yönelttiği sorular şöyle: