AKP'nin yüzde 14 faiz kararını ne zaman aldığını açıkladı: 'Kulaklarımla duydum...'

Merkez Bankası'nın eylül ayından bu yana AKP iktidarının talimatıyla sürdürdüğü faiz indirimi politikası sonucu faizler yüzde 19'dan yüzde 14'e indirildi.

Konuya ilişkin Fox TV'deki Orta Sayfa programında değerlendirmede bulunan gazeteci Deniz Zeyrek, "Ankara'da Kavcıoğlu göreve geldiğinde temel hedefin faizi yüzde 19'dan yüzde 14'e indirmek olduğunu duydum, kulaklarımla duydum" derken, "Yani Kavcıoğlu göreve geldiğinde hedef buydu, yüzde 14'e çekilecekti. Formülasyon bir, iki, ikiydi. Döviz kurları aşırı reaksiyon gösterince bir bir böldüler" ifadesini kullandı.