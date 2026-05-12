AKP'nin yeni operasyonu kapıda: Kimdir bu Süleymancılar ve neden hedefteler?

“Gerek FETÖ’ye gerekse ona öykünen veya benzeri arayışta olan çete örgütlere karşı etkili hukuk politikaları geliştirmek ve uygulamak, devletin sürekli faaliyetleri arasındadır ve böyle olmaya devam edeceği de anlaşılmaktadır.”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum’un sözleri bu.

Buraya yeniden geleceğiz ama önce öyküyü biraz başa saralım.

Cumhuriyet’in ve laikliğin tasfiyesi için iktidarın tarikat ve cemaatlere sırtını yasladığı çok fazla kritik uğrak oldu.

AKP'nin iktidara geldiği ilk dönemden 15 Temmuz’a kadar olan aralıkta Fethullahçılarla kurduğu ittifak tam da bunun örneğiydi.

“Ne istediniz de vermedik”ten, “aldatılık” çıkışına kadar uzanan geniş skalada Fethullahçılar ülkenin tüm kritik kademelerini ele geçirmişti.

Eğitim ve sağlık başta olmak üzere tüm bakanlık kadrolarından, yargı, emniyet ve TSK’ya kadar olan geniş alanda hakimiyet kuran Fethullahçılar, AKP ve patronlarla birlikte Cumhuriyet’in tasfiyesi işlemine imza atmıştı.

Sonrası malum... Girişilen iktidar kavgası ve ABD destekli ittirme sonrası bu büyük ittifak son durağı olan 15 Temmuz’a varmıştı.

15 Temmuz sonrası açılan yeni alanlar

15 Temmuz’un sonuçsuz kalması ve Fethullahçıların en azından görünür alandan tasfiyesi sonrası birçok kritik soru gündeme geldi?

Tarikat ve cemaatler düzene nasıl entegre edilecekti? Kontrolsüz bir güce sahip olmalarının önüne geçilebilecek miydi, kimlere alan açılacak, kimler törpülenecekti?

Bir süre devam eden bocalama sonrası Menzil, Kurdoğlu, İskenderpaşa ve İsmailağa gibi tarikatlar kritik kadrolara büyük bir hızla yerleşmeye başladı.

AKP iktidarı güvendiği tarikat ve cemaatlere alan açarken, bir bölümünü ise tehlikeli bulup tasfiyeyeye girişti.

Furkancılar ve Adnan Oktar ekibine yönelik operasyon tam da bununla ilgiliydi.

Menzil’in “miras kavgası” sonrası üçe bölünmesinin ardından da benzer iddiaların gündeme gelmesi tesadüf değildi.

Peki, şimdi tüm bu tablonun ardından Mehmet Uçum’un çıkıp tarikat ve cemaatlere yönelik “çete” ifadesiyle sopa sallamasının nedeni neydi?

Az önce işaret ettik, AKP bazı uçları kendi kontrolü altına alamadığını düşündüğü oranda teslim alma yoluna gidiyor.

Son hedef belli ki Süleymancılar...

Kimdir bu Süleymancılar ve neden hedefteler?

Adana’nın Aladağ İlçesi’nde, 29 Kasım 2016’da çıkan yangında tam 12 kişi yaşamını yitirmişti.

"Biz Süleymancıyız. Yurttaki kızlarımızın yanması Allah’ın takdiri" diyordu facia sonrası bir tarikat yöneticisi.

Çocukların hayatlarını kaybettiği bu büyük facianın ardından aylarca yargılama başlamadı, birçok ihmal iddiası gündeme geldi.

Süleymancılar ilk kez bu kadar büyük bir tartışmanın ve tepkinin konusu oluyordu.

Peki, kimdi bunlar?

Fethullahçılar gibi eğitim ve yurtlar üzerinden örgütlenen Süleymancılar, birçok kritik kurumda dikkate değer bir ağa sahipler.

Avrupa'da da güçlü olan Süleymancılar, Türkiye'de en çok Kuran kursları üzerinden örgütleniyordu.

Binlerce "öğrenci yurdu"yla gençleri ve çocukları çevreleyen tarikat, diğer yapılarda olduğu gibi kurslarındaki istismar haberleriyle sık sık gündeme geliyordu.

Bunun dışında yargı ve emniyette de tarikatın önemli sayılabilecek bir güce sahip olduğu biliniyordu.

Süleyman Hilmi Tunahan’ın ardından başa geçen damadı Kemal Kacar döneminde tarikat maddi olarak gelişerek çeşitli sektörlere girdi.

İşin bir yönü tüm tarikat ve cemaatlerde olduğu gibi holdingleşmeydi ve Süleymancılar burada da ciddi bir güce sahipti.

İşin siyaset kısmıysa Süleymancılarda biraz fazla dalgalıydı.

Daha önce soL’da aktardığımız haritayı bir kez daha hatırlatalım:

“Kacar 3 dönem (65/69 MP,69/73 AP, 77/80 AP) milletvekilliği ve Avrupa Konseyi üyeliği yapıyor. Kacar’ın ölümünden sonra liderlik tahtına oturan Arif Ahmet Denizolgun (Tunahan’ın torunu) 20. dönem Refah Partisi Antalya milletvekili ve Ulaştırma Bakanı oluyor. Eş zamanlı NATO Komisyon Başkanlığını da yapıyor. 1999 DYP’den, 2002 ANAP’tan ve 2007 DYP’den aday. 2014 seçimlerinde CHP ile masaya oturuluyor fakat oradan da bir anlaşma çıkmıyor.

Tarikat lideri Kemal Kacar hayatını kaybettikten sonra Ahmet Arif Denizolgun cemaatin başına geçiyor ve AKP'yle ittifak yapıyor. İttifak 2019 seçimlerine kadar devam ediyor.

2016 yılında Arif Ahmet Denizolgun öldükten sonra yerine geçen isimse Alihan Kuriş oluyor. Aktif siyasete girmeyen Kuriş, 2018'de Akşener'e destek vermesiyle gündeme geliyor. Mehmet Beyazıt Denizolgun ve Fatih Süleyman Denizolgun'sa Erdoğan'a ve AKP'ye destek verilmesi gerektiğini savunuyor.”

Görüldüğü gibi tüm kozlarını AKP'ye yatırmayan bir tarikatla karşı karşıyazyız.

Geçtiğimiz yıl bu tabloyu hatırlatıp, bir operasyon ihtimalinden söz etmiştik.

Şimdi belli ki o operasyonun düğmesine basılmak üzere.

Dün gazeteci Barış Terkoğlu, Uçum’un son çıkışıyla birlikte hedefte olan grubun Süleymancılar olduğunu açıkladı.

AKP uzun süredir bu tarikatın çeşitli yöneticileriyle temas içinde, bu isimlerin operasyonun dışında olduğu, çeşitli uçların kontrol altına alınacağı bir törpüleme operasyonunun eli kulağında gibi görünüyor.

Tekrar başa dönersek…

AKP’nin ne Fethullahçılar ne de Süleymancılarla kavgası var. Bu tarikat ve cemaatler düzenin gücüne güç kattıkları ve AKP ile tam uyumla hareket ettikleri sürece emniyet, yargı, eğitim gibi tüm kritik kurumlarda diledikleri gibi örgütlenebiliyorlar.

Mesele dışa düşen uçların törpülenmesi, sıradaki operasyonun konusu da bu olacak gibi görünüyor.