Süleymancıların Amazon'dan getirdiği çocuklar ülkelerine geri döndü

Süleymancılar tarikatı tarafından Brezilya’nın Amazonlarından alınarak, iki yıl dini eğitimden geçirildikten sonra Kütahya ve Tarsus’taki cemaat yurtlarına yerleştirilen altı Brezilyalı çocuk, dün cemaat yönetiminin aldığı kararla ülkelerine gönderildi. Çocuklar TSİ ile 21.00 sıralarında Brezilya’nın Sao Paulo kentine ulaştı.

Artı Gerçek'ten Hale Gönütaş, Brezilyalı çocukların Türkiye’ye getirilip tarikat yurtlarında barındırıldıklarını 18 Mayıs’ta “Süleymancılar Amazonlara uzandı: Brezilyalı çocukları getirip tarikat yurtlarına yerleştirdiler” başlığı ile gündeme getirmişti. Buna göre, 13 ila 17 yaş aralığındaki altı Brezilyalı çocuk geçen yıl Süleymancılar tarikatından Abdülhakim Tokdemir’in ekibinden iki kişi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin Brezilya Büyükelçiliği'nin vize bölümünce verilen “eğitim vizesi” ile Türkiye’ye getirildi; ikisi Kütahya’da, dördü Tarsus’ta Süleymancılara ait yurtlara yerleştirildi.

Brezilyalı yerli çocukların Türkiye’ye getirilmesinin Brezilya ve Türkiye basınında yer almasıyla, yerel polisin yanı sıra Interpol de kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı. Brezilya Parlamentosu’ndan bir heyetin önümüzdeki günlerde Türkiye’ye geleceği de yine gündeme gelmişti.

Habere göre, konunun İnterpol tarafından incelemeye alınması ve uluslararası insan kaçakçılığı kapsamında değerlendirilmesi Süleymancılar Cemaati’nde de kaygıya neden olduğu öğrenildi.