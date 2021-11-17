AKP Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AKP TBMM Grup Başkanı seçildi.
Bu koltukta oturan isim olan Naci Bostancı, kısa süre önce "görevden affını" istemişti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
AKP'nin yeni meclis grup başkanı belli oldu
Naci Bostancı'nın AKP Grup Başkanlığı görevini bırakması sonrası yerine yeni isim seçildi.
Haber Merkezi
AKP Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AKP TBMM Grup Başkanı seçildi.
Bu koltukta oturan isim olan Naci Bostancı, kısa süre önce "görevden affını" istemişti.