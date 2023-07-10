AKP'nin yeni Adalet Bakanı’nın kardeşinde Bylock çıktı: Bin 454 yazışma kayda geçti

14 Mayıs seçimleri sonrası yeni Adalet Bakanı olarak atanan Yılmaz Tunç’un (52), kendisi gibi avukat olan kardeşi Yahya Tunç (47) ile ilgili önemli bir davanın görüldüğü ortaya çıktı.

Halktv.com.tr’den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Av. Yahya Tunç hakkında, Pendik Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yaptığı süreçte, BİMER’e (Yeni adı CİMER) bir ihbar mesajı gitti. Anılan ihbarın tarihi 12 Ağustos 2016 olarak kayıtlara girdi. Bu tarih, 15 Temmuz’un üzerinden 27 gün geçtiğini gösteriyor.

İhbarın içeriğinde, Yahya Tunç’un, Pendik Belediyesi’ne meclis üyesi olduğu bu kişinin, Cemaat'in İstanbul avukatlık yapılanması içinde olduğu öne sürüldü. Gelen ihbar emniyete iletildi.

Av. Yahya Tunç hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma sonrası Av. Tunç hakkında 19 Aralık 2018’de dava açıldı. İddianamede, Tunç’un ‘FETÖ üyeliğinden’ yargılanması talep edildi.

İddianameye göre Av. Yahya Tunç’un kullandığı 0532 785 XX XX GSM hattında, FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı Bylock’un yüklü olduğu tespit edildi. Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu’ndan (BTK) gelen yazılara göre Av. Tunç’un anılan programı aktive etme tarihi 18 Ekim 2014. Kayıtlara göre Tunç, tam 1.454 kez Bylock’ta yazışma yapmış. Tunç’un HTS kayıtları da çıkarıldı. Bir başka ifade ile anılan GSM hattı ile kimlerle iletişime girdiği tespit edilmeye çalışıldı.

Dosyaya gelen kayıtlara göre Av. Tunç’un iletişime geçtiği kişilerden 22’si aynı zamanda Bylock kullanıcısı. Yine Tunç’un iletişim halinde olduğu kişilerden 166’sı da, hakkında FETÖ soruşturması açılan kişiler olduğu belirlendi.

Yahya Tunç, hakkında soruşturma açıldığını öğrenince bizzat savcılığa giderek ifade verdi. 9 Haziran 2017’de ifadesini veren Yahya Tunç, Denge Hukuki ve Bilimsel Araştırmalar Derneği’nin üyesi olduğunu, o dönem dernek yöneticisi olan av. Hasan Şimşek’in kendisine “Bundan sonra buradan haberleşeceğiz” diyerek cep telefonuna Bylock yüklediğini söyledi.

Av. Tunç ifadesinin devamında “Dernek (Denge Hukuki ve Bilimsel Araştırmalar Derneği) üyeleri tarafında telefonuma Tango adlı programın yükleneceği söylendi. Bu program sayesinde dermek yönetiminden kişilerle görüşmeler yaptım. O dönem itibari ile bana Tango’nun normal iletişim programı olduğu söylenmişti. Ancak dernek yönetiminden bu programı yükleyen ve kullanan diğer kişilerin FETÖ yapılanmasına mensup olduğunun anlaşılması sebebiyle bana yüklemiş oldukları programın Bylock olabileceğini değerlendirerek cumhuriyet başsavcılığınıza başvurma gereği duydum” dedi.

Yargılaması İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan Av. Yahya Tunç hakkında duruşma savcısı “FETÖ üyeliğinden” ceza verilmesi yönünde mütalaa verdi. Savcı, Tunç’un etkin pişmanlık kapsamında verdiği bilgilerin ise kayda değer olmadığı kaydedildi. Mütalada, Tunç'un birçok Bank Asya hesabının olduğu, örgütün yurt içi ve yurdışı birçok organizasyonuna katıldığı kaydedildi.

Yapılan yargılama sonrası mahkeme, Tunç’a ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Mahkemenin gerekçesini ise, Tunç’un etkin pişmanlık kapsamında yararlı bilgiler vermesi oluşturdu. Anılan kararın tarihi ise 25 Şubat 2021 olarak kayıtlara girdi.

