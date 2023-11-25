AKP'nin Suriye'deki işgal okulunda sınavı akademik kadro değil hizmetliler yapıyor

İddialara göre AKP'nin Suriye'nin Cerablus kentinde açtığı Meslek Yüksek Okulu'nda sınavı akademik kadro değil hizmetli kadrosundaki personeller yürütüyor. Konuya tepki gösteren bir öğrenci "Bu durumdan akademik kadronun haberi var mı? Salon başkanı yerine hizmetliler sınavı sürdürüyor" dedi.

2019 yılında Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararlardan birisi Suriye’de, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (El-Bab), İslami İlimler Fakültesi (Azez) ve Eğitim Fakültesi (Afrin) kurulmasını öngörüyordu. Bu bağlamda kurulan yüksek okullardan bir tanesi de Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı Cerablus Meslek Yüksek Okulu.

Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı Cerablus Meslek Yüksek Okulu Suriye'nin Cerablus kentinde hizmet veriyor. Atamaları ve ilgili planlamaları ise Türkiye üzerinden sürdürülüyor

Sınav gözetmeni ya da salon başkanı yok: 'Sınavı hizmetliler gerçekleştiriyor'

Sınava giren öğrencilerin soL'a ilettiği ihbara göre Gaziantep Üniversitesi Cerablus Meslek Yüksekokulunda 24 Kasım 2023 tarihinde vize sınavında gözetmen ve salon başkanı yerine hizmetli görevlendirildiği iddia ediliyor. Halid Muhammed isimli hizmetli kadrosundaki görevlinin sınavı yönettiğine dair fotoğraflar ileten öğrenciler ise "Bu durumdan dersin hocalarının haberi var mı?" diye soruyor.

İddalara göre Cerablus'ta bulunan Meslek Yüksek Okulu'nda sınavı akademik kadro değil hizmetli kadrosu gerçekleştiriyor.

AKP'nin Suriye'de açtığı okullar hukuksuz

AKP'nin Resmi Gazete'de yayınladığı Suriye topraklarında üniversite açma kararı ise o dönem hukuksuz bir adım olarak yorumlanmıştı.

Emekli Sayıştay Denetçisi ve soL yazarı Kadir Sev'in konuya dair 2019 yılında kaleme aldığı yazısında Cumhurbaşkanı'nın Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Yasasına göre sadece Türkiye sınırları içerisinde bu tür adımlar atabilme yetkisi olduğunu hatırlatıyor. Sev kaleme aldığı yazısında "Eğer uluslararası andlaşmalar yapılmamışsa yalnızca iç hukukta yapılan değişikliklerle başka ülkelerin sınırları içinde akademik birimler kurulamaz. Suriye Hükümeti ile böyle bir anlaşma yapılmış olamayacağına göre bu Kararın uluslararası hukuk açısından sorunlu olduğundan hiç kuşku yok." ifadelerine yer veriyor.