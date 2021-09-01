AKP'nin sosyal medya düzenlemesinde 'örgütlülük' kriteri

AKP'nin yeni sosyal medya düzenlemesinin ana hatları belli olmaya başladı.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın AKP kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, "dezenformasyon içerikli paylaşım"ların denetimi için "resmi ve kurumsal" bir mekanizma kurulacağı ifade ediliyor. Yaptırım için dezenformasyon içerikli olduğu öne sürülecek paylaşımın "organize, örgütlü, belli bir amaca yönelik olması" kriteri gözetileceği ifade edilirken, düzenlemede 5 yıla kadar hapis cezasının yer alması üzerinde duruluyor.

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın başkanlığında bugün yapılacak toplantıda, düzenlemenin çerçevesinin büyük ölçüde netleşmesinin ve Ekim ayında Meclis'e sunulmasının planlandığı belirtilen haberde şöyle deniliyor:

"AKP'nin yeni sosyal medya düzenlemesinin en kritik noktalarından birisini, bir paylaşımın dezenformasyon amaçlı olup olmadığına hangi mercinin karar vereceği ve kriterinin ne olacağı oluşturuyor. Bu konuda, dezenformasyon içerikli paylaşımın 'organize, örgütlü, belli bir amaca yönelik olması' halinde yaptırım uygulanması üzerinde duruluyor.

Dezenformasyon içerikli paylaşımların denetimi için de 'resmi ve kurumsal' bir mekanizmanın kurulacağı ifade ediliyor."

Haberde ismi verilmeyen AKP'li yetkililerin "toplumda kaos yaratmayı amaçlayan dezenformasyonun da bir 'terör biçimi' olduğu görüşünü" savundukları ve düzenlemenin buna göre yapılacağını vurguladıkları belirtilerek, sözkonusu AKP'li yetkililerin şu sözlerine yer veriliyor:

'Biri haber yapıyor, öbürü basın toplantısı düzenliyor'

"Bizim asıl mücadele edeceğimiz, bireysel paylaşımlar değil. Orada da dezenformasyon ama bizim üzerinde durduğumuz örgütlü ve bilinçli dezenformasyon. Örneğin birisi Türkiye Cumhuriyeti devletinin uluslararası alanındaki itibarına dönük bir paylaşımda bulunuyor, arkasından bir internet sitesi haber yapıyor, bir bakıyorsunuz öbürü basın toplantısı düzenlemiş. Yani kendi aralarında koordinasyon içerisinde, örgütlü bir yapıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu düzenlemenin amacı bu tür paylaşımları engellemek."

5 yıla kadar hapis cezası

AKP yönetiminin Almanya, İngiltere, Singapur, Rusya, Avustralya'daki uygulamaları inceledikleri ve ağırlıklı olarak Almanya modeli üzerinde durdukları kaydedilen haberde, AKP'nin çalışmasında "dezenformasyon nitelikli paylaşım"larda bulunan sosyal medya kullanıcıları için 5 yıla kadar hapis cezası üzerinde durulduğu da belirtiliyor.

İsmi verilmeyen AKP yöneticilerinin şu sözleri de haberde aktarılıyor:

"Geçen yıl çıkan yasa, sosyal medya platformlarının hukuki ve mali muhataplık oluşturmasıyla ilgiliydi. Şimdi üzerinde çalıştığımız düzenleme ise bu platformlarda ortaya çıkan dezenformasyon ve yalan haberi engellemek için yapılacak. İnsanlar gerçek hayatta nasıl eylemlerinden sorumlu oluyorsa, sosyal medyadaki eylemlerinden de sorumlu olacak."