AKP'nin sokak röportajlarına tahammülü yok: Erdoğan'ı eleştiren bir kişi daha tutuklandı

Instagram'ın yaklaşık 1 hafta kapalı kalmasının ardından 15 milyon kullanıcılı çevrimiçi oyun platformu Roblox da erişime kapatılmıştı.

Yasaklar tepki çekerken Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in sosyal medyadan sokak röportajlarını uyaran paylaşımı dikkat çekti.

Şahin 5 gün önce yaptığı paylaşımında, vatandaşların yorumlarına yer verilen sokak röportajlarının, "kamuoyunu manipüle edici yönüyle evrensel basın meslek ilkeleri ile basın etik değerlerine aykırılık teşkil edecek boyutlara ulaştığını" savundu.

Bu tür yayıncılık faaliyetlerini takip ettiklerini belirten Şahin, "kitleleri bilinçli olarak etki altına almak amacıyla kullanılıyor" dediği sokak röportajlarının dezenformasyona yol açtığını öne sürdü:

"Ekonomik ya da siyasi yönlendirmeler yapmak amacıyla “Sokağın Sesi” adı altında masumane bir formatta pazarlanan röportajlar, ancak ve ancak yayıncısının öznel fikrini destekleyen görüşler olarak dikkat çekmektedir.

Sadece verilmek istenen mesaj doğrultusundaki görüşlerin yer aldığı röportajlarda, sanki genelin sesiymiş veya toplumun büyük bir kesiminin görüşüymüş gibi yansıtılan vatandaş fikirleri, nesnellikten uzak, maksatlı yönlendirici tarafıyla dezenformasyona yol açmaktadır.

Bu tarz yanıltıcı röportaj teknikleri, kitleleri bilinçli olarak etki altına almak amacıyla kullanılmaktadır. Bilhassa yeni medya platformlarındaki bu tür yayıncılık faaliyetleri ve paylaşımlar, görsel yayıncılık alanında faaliyet gösteren Anayasal bir kurum olan RTÜK’ün takibindedir.

RTÜK, kitleleri sosyolojik çatışmalara sevk eden bu tip yayın faaliyetleriyle alakalı görsel yayıncılık ilkeleri kapsamında gerekli çalışmaları yapmakta ve sürdürmektedir."

İlk haber İzmir'den: Bir kişi tutuklandı

Bu açıklamalardan ardından gözler sokak röportajlarına çevrilmişken, ilk haber İzmir'den geldi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Tüylü Mikrofon isimli Youtube kanalında yayınlanan sokak röportajında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçunu işlediği gerekçesiyle D.K. hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen D.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

D.K, söz konusu videoda sosyal medya yasaklarını, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, sokak hayvanlarına ilişkin katliam yasasını eleştiriyordu.

Sokak röportajları yıllardır mercek altında

Tutuklama haberi kamuoyunda büyük tepki çekti.

AKP'li avukat Mücahit Birinci'yse X hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "TCK 216/2 kapsamındaki suç, ceza alt sınırı itibarıyla tutuklamayı gerektirmez" derken "Devletin büyüklüğü adaletindedir" ifadelerini kullandı.

"Ben o kadının ifadelerini lanetliyorum. Hatta o kadına ifadelerinden dolayı öfke de hissediyorum. Kızgınım, partimize destek veren seçmenimizi aşağılayan sözlerini reddediyorum. Hatta bu tür fiiller, bende mide bulantısına yol açıyor. Her sözü ayaklarımın altındadır ve değersizdir. Siyaseten de sonuna kadar bu zihniyetin karşısında duracağım. Tek adam ve sair vurguları ise tam bir safsata. 2002'den bu yana demokratik seçimlerle, halkın teveccühü ile seçilmiş bir Cumhurbaşkanım var. İyi ki de var.

Hukukçu olarak yorumum ise daha sade olacak, zira tartışmaya yer yok: TCK 216/2 kapsamındaki suç, ceza alt sınırı itibarıyla tutuklamayı gerektirmez. İnsani öfke hissettiğimiz birine karşı dahi olsa, adil olmayı, biz ceddimizden öğrendik. Devletin büyüklüğü adaletindedir."

Eleştirinin cezalandırılmasını devletin insafına bırakan Birinci, AKP MKYK üyesi olduğu dönemde, sokak söyleşileri yapan YouTube kanalı sahiplerini şikayet etmiş, Birinci'nin şikayetiyle 2021 yılının Aralık ayında İYİP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ömer Faruk Dağ ile Arif Kocabıyık, Hasan Köksoy, Turan Kural hakkında "ev hapsi" ve "yurtdışı çıkış yasağı" verilmişti.

Yandaş Yeni Şafak gazetesi de aynı dönemde sokak röportajı yapan muhabir, gazeteci ve kanalları hedef alan bir habere imza atmış, haberde "Sosyal medyadaki sokak röportajları kontrolden çıktı" denilmişti.

Geçtiğimiz yıllarda çok sayıda kişi sokak röportajlarında iktidarı ya da Erdoğan'ı eleştirdiği için gözaltına alındı, tutuklandı.

En son Mart ayında sokak röportajında Erdoğan’ı eleştiren Mehmet Şah Karataş gözaltına alınmıştı. Karataş ifadesinde "polislerin 20 bin TL’sini aldığını ve darp edildiğini" söylemişti.