Yeni Şafak hedef gösterdi: Sokak röportajları kontrolden çıktı

Sokak röportajı yapan 3 muhabirin gözaltına alınması ve sonrasında haklarında ev hapsi kararı verilmesine tepkiler sürerken Yeni Şafak gazetesi, sokak röportajlarını hedef alan bir habere imza attı.

"Sosyal medyadaki sokak röportajları kontrolden çıktı: Başıboş mikrofon" başlıklı haberde, "Sosyal medyada, röportaj adı altında hiçbir ahlak, kural ve yasa tanımayan yayınların sayısı artıyor. Yayıncılar izlenme sayısına göre para aldığı için her türlü rezalet ve provokasyona başvuruyor" ifadesine yer verildi.

Haberde, "Provokatif yayınların büyük bölümü küfürler ya da kavgayla sonuçlanıyor. 'Bağıra bağıra laiklik dindarlık tartışması', 'Eminönü meydan kavgası!', 'Yumruklar havada uçuştu!', 'AKP’li ve HDP’li gençler arasında kavga çıktı' gibi başlıklar durumu özetliyor. Gerçeklerden uzak kurgu röportajlar ise ayrı bir sorun" denildi.

Sokak röportajlarının 'kontrolden çıktığı' savunulan haberde şöyle denildi:

"Eline mikrofon ve kamerayı alan sokakta istediği gibi röportaj yapıyor. Kazanılan paralar, bu akımı daha da hızlandırıyor. İlk bakışta ‘ifade özgürlüğü’ kavramı ile savunulsa da sokak röportajları her geçen gün kontrolsüz bir mecraya dönüşüyor."