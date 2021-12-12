Sokak söyleşileriyle bilinen üç YouTuber gözaltına alındı

Sokak söyleşileri yapan YouTube kanalı sahiplerine sabah saatlerinde operasyon yapıldı, YouTuberlar şikâyetin Mücahit Birinci'den geldiğini ifade etti.

Haber Merkezi

Sokak söyleşileri yapan YouTube kanalı sahiplerine sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Operasyonun AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci'nin şikâyetiyle yapıldığı bildirildi.

İlave TV'nin sahibi Arif Kocabıyık, editör Turan Kural, Sade Vatandaş’ın sahibi Mehmet Koyuncu, Kendine Muhabir’ın sahibi Hasan Köksoy ve Antalya’da ‘Kendine Muhabir‘ isimli Youtube kanalı üzerinden sokak söyleşileri yayınlayan Hasan Köksoy gözaltına alındıklarını duyurdu.

Sade Vatandaş Mehmet Koyuncu, sosyal medyadan gözaltına alındığını duyurarak, “Polislere şafak baskınıyla bu saatte evime geldiler. Bu saatte? İstanbul'da olduğum için gözaltına alınmadım. Gazetecinin evine! Ülkenin durumu apaçık ortada” notunu paylaştı.

Twitter'dan paylaşım yapan Kendine Muhabir ise yaptığı açıklamada, “Sabah saat 7’de polis evimize baskın yapıp, bilgisayar ve bütün iletişim araçlarımızı aldılar. Eşimi Hasan Köksoy’u şu an polisler araca bindirip götürdüler... Arama emri sebebi Mücahit Birinci” dedi.

Bilindiği üzere,  YouTuberların gözaltına alınmasının sebebi olarak gösterilen AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci’nin şikayeti ile dün de bir operasyon gerçekleşmiş, İçişleri Bakanlığı, Birinci’nin otel kayıtlarına eriştiği iddiasıyla 8 emniyet personeli hakkında soruşturma başlatırken Antalya’da görevli bir polis memuru ise açığa alınmıştı.

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