Sokak söyleşileriyle bilinen üç YouTuber gözaltına alındı

Sokak söyleşileri yapan YouTube kanalı sahiplerine sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Operasyonun AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci'nin şikâyetiyle yapıldığı bildirildi.

İlave TV'nin sahibi Arif Kocabıyık, editör Turan Kural, Sade Vatandaş’ın sahibi Mehmet Koyuncu, Kendine Muhabir’ın sahibi Hasan Köksoy ve Antalya’da ‘Kendine Muhabir‘ isimli Youtube kanalı üzerinden sokak söyleşileri yayınlayan Hasan Köksoy gözaltına alındıklarını duyurdu.

Bu sabah erken saatlerde Turan kural @Arif_Ilave @KendineMuhabir siber suçlar tarafından gözaltına alındı — Turan Kural (@turankural07) December 12, 2021

Sade Vatandaş Mehmet Koyuncu, sosyal medyadan gözaltına alındığını duyurarak, “Polislere şafak baskınıyla bu saatte evime geldiler. Bu saatte? İstanbul'da olduğum için gözaltına alınmadım. Gazetecinin evine! Ülkenin durumu apaçık ortada” notunu paylaştı.

Polislere şafak baskınıyla bu saatte evime geldiler. Bu saatte?

İstanbul'da olduğum için gözaltına alınmadım.

Gazetecinin evine! Ülkenin durumu ap açık ortada. — Sade Vatandaş Mehmet Koyuncu (@sadevatandasyt) December 12, 2021

Twitter'dan paylaşım yapan Kendine Muhabir ise yaptığı açıklamada, “Sabah saat 7’de polis evimize baskın yapıp, bilgisayar ve bütün iletişim araçlarımızı aldılar. Eşimi Hasan Köksoy’u şu an polisler araca bindirip götürdüler... Arama emri sebebi Mücahit Birinci” dedi.

Sabah saat 7de polis evimize baskın yapıp,bilgisayar ve bütün iletişim araçlarımızı aldılar.Eşimi Hasan Köksoy’u şu an polisler araca bindirip götürdüler...arama emri sebebi Mücahit birinci.. — Kendine Muhabir (@KendineMuhabir) December 12, 2021

Bilindiği üzere, YouTuberların gözaltına alınmasının sebebi olarak gösterilen AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci’nin şikayeti ile dün de bir operasyon gerçekleşmiş, İçişleri Bakanlığı, Birinci’nin otel kayıtlarına eriştiği iddiasıyla 8 emniyet personeli hakkında soruşturma başlatırken Antalya’da görevli bir polis memuru ise açığa alınmıştı.