AKP'nin seçim sloganı belli oldu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AKP'nin seçim sloganını köşesinden duyurdu.

"Seçim kampanyası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üzerine kurulacak. Çünkü AK Parti bu seçimleri Erdoğan-Kılıçdaroğlu seçimi olarak görüyor" diyen Selvi, "Seçmene, 'Türkiye’yi 5 yıl boyunca Erdoğan mı yönetsin, Kılıçdaroğlu mu?' tercihi sunulacak" ifadesini kullandı.

Selvi, "AK Parti 14 Mayıs seçimlerinde, 'Türkiye için hemen şimdi' sloganını kullanacak. Ama tek slogan bu değil. Seçim mitinglerinin başlamasıyla birlikte yeni bir slogan daha kullanılacak. Ama şimdilik gizli tutuluyor" dedi.