AKP’nin seçim kutlamaları sırasında başına 'yorgun mermi' isabet eden çocuk yaşamını yitirdi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Mersin’de bir grup partili, AKP Toroslar İlçe Başkanlığı önünde kutlama yaptı. Kurdali Mahallesi’nde yaşayan 15 yaşındaki Muhammet Eslek de arkadaşlarıyla birlikte kutlamaları izlemeye gitti.

BirGün'den Abidin Yağmur'un haberine göre; kutlamalar sırasında bazı şahıslar ateşli silahlarla havaya ateş açtı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahından çıkan kurşun Muhammet Eslek’in başına isabet etti. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan Muhammet Eslek yoğun bakıma alındı. Eslek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polis yetkililerinin, Eslek ailesine verdikleri ilk bilgide “Çocuğun başına yorgun mermi isabet etti” dedikleri öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ancak çocuğun ölümüne neden olan silahın kim tarafından, nereden ateşlendiğini henüz bulunamadı.