AKP'nin oy oranını 103 farklı anketi kapsayan çalışmayla inceledi, son durumu açıkladı

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, 21 ayrı firmanın 103 ayrı anketi baz alınarak oluşturulmuş olan oy oranlarına dair anketin sonuçlarını açıkladı. AKP’nin oy oranına işaret eden Özkiraz "Sistematik bir düşüş var" dedi.

TELE1'de yayınlanan bir programa konuk olan Özkiraz,"Araştırma firmalarında anketler yayınlandığı zaman manipülasyon var denebiliyor. Çıkardığımız grafiklerin içinde AKP’ye de muhalefete de yakın firmalar var. Partilerin oy trendlerini ilk kez sunacağız" ifadelerini kullandı.

AKP ve MHP oylarında erime

Anket sonuçlarına göre, AKP’nin oylarının kararsızlar dağıtıldıktan sonra geçen yıl ocak ayında 37 iken aralık ayında yüzde 31’e düştüğü görüldü. Özkiraz, "Sistematik bir düşüş var" dedi.

Özkiraz, MHP'nin ocak ayında 9,2 iken aralık ayında 7,3’e kadar inmiş olduğunu aktardı.

Özkiraz muhalefet partilerinin oy oranlarına ilişkin ise, “CHP ocak ayında 24,1 iken aralık ayında 26,7’ye yükselmiş. İYİ Parti oy oranı ocakta 13,5 iken eylül ayında 14,8’e kadar yükselmiş görünüyor. HDP ise ocak ayında 10,2 aralık ayında 10,7" ifadesini kullandı.