AKP'nin 'normal şartlarda iki kilo et yiyen' vekili komünistleri hedef aldı

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, konuk olduğu yerel bir kanalda komünist partinin (TKP'yi işaret ediyor) Millet İttifakı'nın ortaklarından olduğunu öne sürdü, ”Bir de Komünist Partisi var. Komünistlerde zaten namus anlayışı diye bir şey yoktur, aile namus anlayışı olmaz” dedi.

Komünistleri hedef alan Demirbağ, daha önce sarf ettiği, halkla alay eden sözleriyle biliniyor.

Milyonların açlık sınırının altında yaşamaya çalıştığı ortamda "Bugün ekonomik sıkıntı çekebiliriz. Normal şartlarda 2 kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız. Biber alacaksak bir kilo yerine üç tane alırız" diyen Demirbağ, vekili olduğu kentte deprem sonrası sahipsiz kalan yurttaşları hedef almış, "ne sahipsizi" diyerek kentin sahibinin Allah ve Erdoğan olduğunu söylemişti.