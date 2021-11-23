AKP'li vekil: Normal şartlarda iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz

Artan gıda fiyatlarına ilişkin açıklamada bulunan AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, "Normal şartlarda 2 kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi 2 kilo alıyorsak 2 tane alırız" dedi.

Demirbağ'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Türkiye'yi Amerika'nın talimatıyla Suriye'ye çevirmeye çalışıyorlar. Suriyelilerin gelebileceği bir kapı var, Türkiye var. Ama bizim gidebilecek bir yerimiz yok. Bir millet için önemli olan önce vatanıdır, namusudur, haysiyetidir, şerefidir. Bugün ekonomik sıkıntı çekebiliriz. Diyelim ki normal şartlarda ayda 1 kilo, 2 kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi 2 kilo alıyorsak 2 tane alırız. Kış günü turfanda sebzeleri kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı değil. 1 kilo biber alacağımıza 3 tane alırız. Piyasadaki bu fırsatçılara, tefecilere, vicdansızlara bu fırsatı vermeyelim"