5 bin liralık atkı takan AKP'li Birinci: Enflasyon psikolojiktir

Geçen akşam, başkanlık sisteminin ekonomi üzerindeki zararına ilişkin yapılan eleştiriye “Alışacaksınız, alışacaksınız” ifadeleriyle karşılık vermesiyle tepki çeken AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci yine tartışma yaratacak ifadeler kullandı.

Türkiye’nin büyüdüğünü, düşük faiz politikasının devam edeceğini vurgulayan Birinci programda, yüzde 40’lara ulaştığı iddia edilen enflasyonun “psikolojik” olduğunu dile getirdi.

5 bin liralık atkısıyla gündeme gelen Birinci "Enflasyon biraz da psikolojik bir hadisedir. Psikolojiktir bu iş. Bu iş kararlılıkla kararlılığın, vatandaş tarafından satın alınmasıyla, kararlılığın vatandaş tarafından içselleştirilmesiyle ortaya çıkar." ifadelerini kullandı.