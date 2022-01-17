AKP'nin 'kur korumalı mevduatı vergiden bağışık tutma' önerisi komisyondan geçti

AKP'nin sunduğu ve şirketlere "Kurumlar Vergisi" istisnası getiren yasa teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
Yabancı para ve altınlarını Türk Lirası'na çeviren kurumların, dönüşüm esnasında oluşan kur farkı kazançları da dahil olmak üzere bu kapsamda açılan vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz ve kâr payları vergiden istisna olacak.
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen, "Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne göre, geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2021 ve 2022 hesap dönemleri ile 2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde Vergi Kanunu kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacak. Söz konusu değişiklikler şöyle açıklandı: