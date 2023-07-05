AKP'nin kanalında memur zammını açıkladılar

Memur maaşına zam gündemi bugün netlik kazanacak.

A Haber’de yayımlanan programda konuşan Ferhat Murat ve Dr. Eray Güçlüer, memur zamlarına yapılacak seyyanen zam oranına ilişkin kulis bilgilerini paylaştı.

Ferhat Murat, “Seyyanen zam en alttan en üste tüm memur gruplarına aynı miktarda ödemedir. 25 bin alana da 7 bin, 11 bin alana da 7 bin ilave olacak. Benim kulis bilgim en düşük seyyanen zam 7 bin lira ve üzerine yüzde 25 bandında ek bir zam gündemde“ dedi.

Eray Güçlüer ise “Benim aldığım kulis bilgisi de 8 bin TL seyyanen zam. İçerideki bazı kaynaklardan öğrendim“ ifadelerini kullandı.