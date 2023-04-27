AKP'nin itirazına onay: CHP Denizli'de 712 sandıkta görevli bulunduramayacak

Seçim takvimine göre siyasi partilerden sandık kurullarında görev alacak üye listeleri ilçe seçim kurulu başkanlığına 19 Nisan 2023’te verilmesi gerekiyordu. Listelerin teslimi için son tarih ise 23 Nisan 2023’tü

CHP Pamukkale İlçe Başkanlığı söz konusu listeleri 23 Nisan’da saat 17.05’te teslim etti. AKP’yi gecikmeyi ilçe seçim kuruluna taşıdı. Kurul ise bu itirazı kabul etti. Buna göre CHP 712 sandıkta görevli bulunduramayacak. 5 dakikalık gecikmenin ‘hava muhalefeti’ nedeniyle olduğunu söyleyen CHP’li ilçe başkanı Arda Arpacı karar için ilçe seçim kurulu başkanlığına itiraz etti. Ama bu itiraz reddedildi.

Diken'in haberine göre, kararda “Kanunda seçim düzeninin gereği olarak konulan ve uzatılması öngörülmeyen sürenin siyasi parti tüzel kişiliği adına hareket eden gerçek kişinin herhangi bir özrü nedeniyle uzatılmasının düşünülemeyeceği, bu nedenle ilgili partinin sandık kurulu üye listesini ilçe seçim kurulu başkanlığına süresinde vermediği anlaşılmakla itirazın reddine karar verilmiştir” denildi.

CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum karara yeniden itiraz ettiklerini açıkladı.