AKP, CHP'nin sandık görevlileri listesine itiraz etti: '5 dakika geç teslim ettiler'

Denizli'de AKP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel, seçimlerde CHP adına görev yapacak sandık görevlilerinin bulunduğu listeye, ilçe seçim kuruluna geç teslim edildiği iddiasıyla itirazda bulundu.

CHP Pamukkale İlçe Başkanlığı'nın ilgili listeyi saatini geçirerek sunduğunu savunan Gökbel, 437 asil ve yedek üyenin isminin yazılı olduğu listenin 23 Nisan günü saat 17.00 yerine 17.05'te teslim edildiğini, bunun da tutanak altına alındığını ifade etti.

Gökbel, "CHP yöneticileri, saatini geçirerek bu listelerini teslim etmiş bulunmaktalar. Olayla ilgili hukuki süreç olduğu için çok fazla yorum yapamayız. Bu Yüksek Seçim Kurulu'nun ya da ilçe seçim kurulunun vereceği bir karardır" ifadelerini kullandı. (AA)