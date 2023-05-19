AKP'nin İBB Grup Sözcüsü İmamoğlu'nu hedef aldı: 'Özel olarak ilgileneceğiz'

AKP'nin İBB Meclisi Grup Sözcüsü Türkyılmaz, ikinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimlerine işaret ederek, İBB Başkanı İmamoğlu için 'Özel olarak ilgileneceğiz, az sabır' dedi.

Haber Merkezi

Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna doğru giderken, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz'dan Twitter'da dikkat çekici bir Ekrem İmamoğlu paylaşımı geldi.

Türkyılmaz yaptığı paylaşımda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, "İBB Başkanı ve yönetimi ile ilgili dosya epey kabardı. Seçim geçsin özel olarak ilgileneceğiz, az sabır…" dedi.

Hapis cezası ve siyasi yasak kararı alınmıştı

İBB Başkanı İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada siyasi yasak ve hapis cezasına çarptırılmıştı.

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