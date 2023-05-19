AKP'nin İBB Grup Sözcüsü İmamoğlu'nu hedef aldı: 'Özel olarak ilgileneceğiz'

Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna doğru giderken, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz'dan Twitter'da dikkat çekici bir Ekrem İmamoğlu paylaşımı geldi.

Türkyılmaz yaptığı paylaşımda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, "İBB Başkanı ve yönetimi ile ilgili dosya epey kabardı. Seçim geçsin özel olarak ilgileneceğiz, az sabır…" dedi.

İBB Başkanı ve yönetimi ile ilgili dosya epey kabardı.



Seçim geçsin özel olarak ilgileneceğiz, az sabır… — Murat TÜRKYILMAZ | Av. (@mrt_turkyilmaz) May 18, 2023

Hapis cezası ve siyasi yasak kararı alınmıştı

İBB Başkanı İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada siyasi yasak ve hapis cezasına çarptırılmıştı.