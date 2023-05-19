Fenerbahçelilere 'embesil' diyen Bahçeli'nin danışmanı 2014'te Soylu'ya 'Öcalan'ın fahişesi' demiş

MHP'nin yayın organı TÜRKGÜN gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni ve MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, Fenerbahçe - Trabzonspor maçında "Meclis'te Hizbullah istemiyoruz" sloganları atılmasından rahatsız oldu. Çiçek, Fenerbahçe taraftarlarına 'embesiller' dedi.

Çiçek, Sinan Oğan için de, "Gençliğinde Marksizm-Leninizm yoldaşı, 2004 yılında kapatılan FETÖ gazetesi Zaman'ın tam sayfa yazarı, sonra DYP gençlik kollarında, sonra MHP'de... Tam Zübük hikâyesi gibi" ifadesini kullandı.

Yıldıray Çiçek'in 2014'te Süleyman Soylu'ya söyledikleri de gündem oldu.

'Yaladın yuttun ve AKP'nin metresi oldun'

2014 yılında AKP Genel Başkan Yardımcısı olan Süleyman Soylu, dönemin cumhurbaşkanlığı seçimlerini hedef almış ve "Devlet Bahçeli, MHP'yi CHP'nin metresi yaptı" sözlerini sarf etmişti.

O dönem MHP'ye yakınlığıyla bilinen Ortadoğu gazetesi yazarı olan Yıldıray Çiçek ise, bu sözlere "Öcalan'ın fahişesi, Barzani'nin .r.spusu, IŞİD'in kırığı, PYD'nin yosması, BOP peydahlaması olmak nasıl bir şey Süleyman Soylu?" sözleriyle yanıt verdi. AKP'ye de çok sert sözlerle yüklelen Çiçek, 'Sana Metres demek bile iltifat olur Sülo' başlığıyla kaleme aldığı yazıda ilgili kısım şöyle:

"Demokrat Parti Genel Başkanı iken cılız ve zayıf bir tipti, şimdi AKP'de Genel Başkan Yardımcısı olunca aldığı kilolar göze batıyor. Süleyman iyi yiyor, AKP de bu Süleyman'a iyi bakıyor. Süleyman'da bunun hakkını vermek için canla-başla çalışıyor. Öyle bir çalışıyor ki, yakında "AKP yeni bir siyasi palyaço yarattı" derlerse kimse de şaşkınlık yaratmayacaktır.

Besili Sülo'ya göre MHP adı hırsızlığa, yolsuzluğa, rüşvete, vatan hainliğine, yalana, dolana karışmış AKP'nin adayını desteklese hiçbir problem olmayacaktı.

Öcalan'ın fahişesi, Barzani'nin .r.spusu, IŞİD'in kırığı, PYD'nin yosması, BOP peydahlaması olmak nasıl bir şey Süleyman Soylu?

Cevap ver Süleyman Soylu?

Daha dün sövdüğün-küfür ettiğin AKP ve Recep Tayyip Erdoğan'ın gözüne böyle girme sözleşmesi mi yaptın?

Recep Tayyip Erdoğan'a ve AKP'ye neler demiyordun ki, besiye çekilmek için hepsini, yaladın yuttun ve AKP'nin metresi oldun. Kötü yola düştün. Kötü yolunun şartlarını bir başkasına bulaştırmaya çalışıyorsun."