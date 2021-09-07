AKP'nin gurur tablosu: Olmayan fakülteyi kazandılar

Şanlıurfa'da AKP'nin yönetimindeki Haliliye Belediyesi, belediyenin üniversite hazırlık kurslarında eğitim gören ve YKS’de başarılı olan öğrencilere ilişkin 'Gurur Tablosu'nu yayımladı.

'Gurur Tablosu’nda kazanılan üniversite bölümünde ‘‘İstanbul Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’’ de yer aldı. Fakat İTÜ’de böyle bir fakülte bulunmuyor.

Konuya ilişkin ulaştığımız Haliliye Belediyesi yetkilisi soL’a yaptıkları açıklamada hatayı düzelteceklerini ifade ederek şöyle konuştu:

‘‘Burada bir hata oldu. Afişleri hemen indireceğiz. Çocuklar o bölümü kazanmamışlar. Gerekli düzenlemeyi yapacağız.’’