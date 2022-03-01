AKP’nin elektrik indirimi: Düzenleme elektrik faturalarına nasıl yansıyacak?

Yurttaşlar yurdun birçok yerinde elektrik faturalarına tepki göstermeye devam ederken, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikte tarife değişikliğine gittiklerini açıkladı.

Erdoğan "Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV’si yüzde 18'den 8’e düşürülmüştür" dedi. Erdoğan ayrıca, meskenlerdeki düşük tarife sınırının günlük 8 kilovat/saate, aylık 240 kilovat/saate yükseltildiğini de söyledi.

Peki, bu düzenleme elektrik faturalarına nasıl yansıyacak?

soL, elektrik düzenlemesinin faturaları nasıl etkileyeceğini TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’a sordu.

Türkyılmaz, KDV’lerin yüzde 18’den yüzde 8’e düştüğünü söyleyerek, yurttaşların konutlarda kullandıkları elektrikte yüzde 10 kadar bir indirimin söz konusu olacağını ifade etti.

Türkyılmaz şöyle konuştu:

“Geçen aya göre baktığımızda iki tane değişiklik olduğu söylenebilir. Bunlar 30 kilovat artış ve KDV’nin yüzde 8’e düşüşü. Hesabı şu şekilde yapabiliriz. Geçen ayın 30 gün olduğunu varsayarsak 210 kilovatı 1, 3733’ten alacaktı ve buradan ödenecek para ise 2 yüz 88 lira 39 kuruştu. 30 kilovatı ise değer aşıldığı için 2,06’dan alıp hesaplanırsa 250 lira 19 kuruş civarında bir bedel ortaya çıkacaktı”.

‘Yüzde 13,8 kadar bir indirim var...’

“Mart ayında ise aynı miktar tüketim için 240 kilovat için hesaplarsak 301 lira kadar bir miktar yapıyor. 48 lira kadar bir fark olduğunu görüyoruz. Demek ki yüzde 13,8 oranında bir indirim sağlanmıştır diyebiliriz”.

Elektrik kadar doğalgazdaki durumunda masaya yatırılması gerektiğini ifade eden Türkyılmaz, şunları söyledi:

“Ancak burada sorun şu. Bizim talebimiz KDV’nin yüzde 1’e indirilmesiydi. Bunu yapmadılar. Doğalgazdaki KDV’yi neden indirmediniz? Madem elektriği indirdiğinizi söylüyorsunuz aynı şekilde konutlar için doğalgazda da indirime gitmelisiniz. Onu yapmadılar”.

‘Doğalgazda da KDV yüzde 1’e indirilmeli...’

“Doğalgaz ülkeye ilk geldiğinde KDV yüzde 1’di. Neden? Doğalgaza alıştırmak için. Sonra yüzde 8’e ardından da yüzde 18’e yükseltildi. Yüzde 1’e geri dönsünler. Madem elektrikte yaptınız, o zaman doğalgazda da aynı şeyi yapın yurttaşı düşünüyorsanız...” diye konuşan Türkyılmaz şöyle devam etti:

“Bir diğer ise şu. Doğalgazda şöyle bir problem var. Şunu söylediler. Bizim yapacağımız yardım miktarı 450 ila bin 150 lira arasında dediler. Örneğin şöyle bir varsayımla hareket edelim. Bireysel ısınma için bir konutun yıllık doğalgaz tüketimini ortaya koymak için Ankara’yı düşünelim. Hem Türkiye’nin tam ortasında olduğundan hem de az tüketen Güney ya da Ege illerinden biri olmadığından ve şartların daha ağır olduğu Doğu Anadolu’da yer alan bir il olmaması nedeniyle Ankara’yı ele alalım. Ankara’da bireysel ısınmada bireylerin gaz tüketimi yıllık 950 metre küp. Şubat’ın rakamlarına göre, bu metreküp ölçeğinde tüketim yapan bir ailenin ödeyeceği para toplam 2 bin 670 lira. Deniyor ki biz sana yardım yapacağız. Yardım 450 ila 1450 TL arasındaydı. Bu ne anlama geliyor? Ben sana sadece gazın yüzde 17’si ila 43’ü arasında bir payını verebilirim. Son derece anlamsız bir şey ve neye göre hesap edildiği de muğlak”.