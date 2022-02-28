Erdoğan'dan elektrikte tarife değişikliği açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlarla toplantısının ardından bir basın toplantısı düzenlendi. Erdoğan, elektrik tarifesinde yeni düzenlemeleri açıkladı, Ukrayna krizine dair konuştu.

28 Şubat tarihimizin kara sayfalarından biridir

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına 28 Şubat'la başladı. Erdoğan, 28 Şubat'ın Türkiye tarihindeki kara sayfalardan biri olarak tarihe kazındığını söyledi. Erdoğan, "Darbe şakşakçılarının desteği ile ortaya çıkan 28 Şubat vakası tüm benzer olaylar gibi zaman içinde milli irade tarafından elbette tasfiye edilmiştir" dedi.

Erdoğan: Montrö'nün verdiği yetkileri kullanacağız

Erdoğan, Türkiye'nin bölgede barışı, huzuru, esenliği isteyen bir ülke olduğunu ifade etti. Rusya-Ukrayna krizi hakkında, "Karadeniz'in kuzeyindeki krizde de her ikisini dost olarak gördüğümüz Ukrayna ve Rusya'ya aralarındaki sorunu diyalogla çözmeleri çağrısında bulunduk" dedikten sonra, sözlerine "Ülkemizin son dönemdeki tüm sınamalar gibi Karadeniz'in kuzeyindeki krizi de selametle atlatacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye devam etti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ne Ukrayna'dan ne de Rusya'dan vazgeçebileceklerini söyledi. Montrö Sözleşmesi'nin kullanılacağını belirten Erdoğan, "Montrö Sözleşmesi'nin ülkemize verdiği yetkiyi kullanma kararındayız" dedi.

Erdoğan, "Biz Ukrayna'nın egemenlik, siyasi bütünlük ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinden yanayız. Rusya'nın saldırısını kabul edilemez görüyor ve Ukrayna halkının mücadelesini takdir ediyoruz" diyerek Rusya'nın saldırısının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Erdoğan, bugüne kadar 5 bin Türkiye vatandaşının Ukrayna'dan ayrılarak, Türkiye ve diğer ülkelere geçtiğini belirtti. Erdoğan, Ukrayna'daki Türkiye vatandaşlarının tahliyesine devam edileceğini sözlerine ekledi.

Elektrik tarifesinde değişiklikler

Erdoğan, elektrik faturalarında tarife değişiklikleri yaptıklarını belirterek, "Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV’si yüzde 18'den 8’e düşürülmüştür" dedi. Erdoğan ayrıca, meskenlerdeki düşük tarife sınırı günlük 8 kilovat/saate, aylık 240 kilovat/saate yükseltildiğini açıkladı.

Lisans öğrencilerinin bursları

Erdoğan, "Ülkemizde Gezi olaylarından beri yaşanan hiçbir hadise doğal dinamiklerin ürünü değil." diyerek bu konuşmasında da Gezi hakkında konuştu.

Erdoğan, lisans öğrencilerinin burslarının artırılacağı söyleyip, "Lisans öğrencilerine verdiğimiz bursu 1250 liraya çıkarıyoruz" dedi