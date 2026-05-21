AKP’nin CHP’ye kayyım kararı sonrası ne olacak: Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı çıktığında ne yapacağını açıklamıştı

AKP’nin CHP’ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası şimdi ne olacağı tartışma konusu.

CHP Genel Merkezi, kayyımı kesinlikle tanımayacağını ve direnileceğini duyurdu.

Bu tabloda Kılıçdaroğlu’nun ne yapacağı merak konusu.

Kılıçdaroğlu, daha önce bu konuda Faruk Bildirici’ye açıklamada bulunmuş, şöyle demişti:

“Haziran ayında açıkladığım ve haberi yapan gazetenin 8 sütunluk manşetinde yer alan, bilgimin, fikrimin ve dahlimin olmadığı bir süreç ile ilgili soruya cevaben 'Partimizi kayyuma bırakamayız' sözünden kasıt; 'Kamuoyunda konuşulan şekliyle bir sonuçla karşı karşıya kalırsak, önceki dönem Genel Başkanlarımız, partimizin yetkili organları, milletvekilleri, il ve ilçe başkanlarımızla bir araya gelerek ortak akla başvurur ve bu sıkıntılı süreci dışardan bir kayyuma bırakmadan parti içinde el ele aşarız’ idi.”

Bu açıklama dışında, Kılıçdaroğlu’nun partide bazı tasfiyelere girişeceği, bu tasfiyelerin ardından partiyi kurultaya götüreceği ifade ediliyordu.

Karar sonrası Kılıçdaroğlu'nun bir süre sessiz kaldıktan sonra adım atacağı belirtiliyor.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.