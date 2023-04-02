'AKP'nin anketleri pek parlak değil, bütün hesaplar ikinci tura göre'

AKP'nin ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranlarında düşüş olduğu değerlendiriliyor.

Strateji toplantılarında bunların değerlendirildiğini yazan Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, bu toplantılardan sonuç alınmasının eskisi kadar kolay olmadığını ifade ederek, AKP kurmaylarının ikinci turda Erdoğan'ın aradaki farkı kapatacağını hesapladıklarını söyledi.

'Erdoğan’ın anketinde oyu yüzde 42. Millet ittifakındaki ortak liste sıkıntısı sürüyor'

Bozkurt'un yazısının ilgili bölümü şöyle:

"AKP Genel Merkezi ve külliyede seri olarak seçim için strateji toplantıları yapılıyor. Eskiden bu toplantılar bir strateji belirlenerek biterdi. Şimdi toplantılar bitmiyor. Sorular hep havada kalıyor. Örneğin Kürt seçmeni nasıl ikna edilecek? MHP ve bir biçimde denkleme giren Hüda Par bu alanı daraltıyor. Geriye sadece güvenlikçi politikalar kalıyor, 'bölgede yaşanan huzur ortamı AKP giderse biter' türü söylemlerle. Bu, toplantıya katılanları bile ikna etmiyor. Ayrıca bu yaklaşımı tehlikeli bulanlar da var.

AKP’nin bu toplantılarında masada bulunan anket sonuçları da parlak değil. Son günlerde yapılan anketlerin oranları birbirine çok yakın. Burada AKP’nin oyu yüzde 35 civarında, MHP’nin oyu ise en çok yüzde 6 olarak ölçülüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’ın oyu yüzde 42’yi geçmiyor. Rakibi Kemal Kılıçdaroğlu’nun oyu ise Erdoğan’ın 1,5 puan önünde. Bu oran onlar için umut veriyor. Onlara göre Erdoğan siyasetinin kapatabileceği bir fark bu çünkü. Nasıl sorusunun altını eskisi gibi çok kolay dolduramadıklarını da belirtelim.

Bu masalarda bütün hesaplar 2’nci tura göre yapılıyor. Toplantılarda Muharrem İnce’nin adı doğal olarak çok sık geçiyor. O’na yönelik özel planlar da konuşuluyor. Erdoğan’ın 2’nci turda oyunu nasıl arttıracağına ilişkin somut değerlendirmeler yok. Parlamento dağılımı burada önemli olacak. TBMM’de çoğunluk kazanan ittifak 2’nci tura avantajlı girecek. Tek liste o yüzden burada çok önemli. Deprem nedeniyle sürekli temel atması, para musluklarının sonuna kadar açılması AKP kurmaylarına göre yüzde 1,5’luk farkı kapatabilecek hamleler."