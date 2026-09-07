AKP'lilerin ifade günü: Gökçek'in oğlu ve gelinine Almanya'ya akan paralar, Davutoğlu'na Erdoğan'la ilgili sözleri soruldu

AKP'nin bir dönem revaçta olan isimleri hakkında geçtiğimiz hafta peşpeşe soruşturmalar başlatıldı.

Önce Ahmet Davutoğlu'na yıllar önce yaptığı bir konuşma nedeniyle "cumhurbaşkanına hakaret" suçlaması yöneltildi, sonra Melih Gökçek ve ailesi hakkındaki kayıt dışı para transferi iddiaları mercek altına alındı.

Bugün hem Gökçek ailesi hem de Davutoğlu savcılığa ifade vermek için Ankara Adliyesi'ndeydi.

'Sözlerimin arkasındayım'

Eski Başbakan ve feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında 4,5 yıl önce yaptığı bir Diyarbakır gezisindeki sözleri nedeniyle hakkında “cumhurbaşkanına hakaret” soruşturması başlatılmıştı.

Davutoğlu, bugün ifade vermek için Ankara Adliyesi’ne gitti. Davutoğlu’na destek vermek üzere DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da adliyeye gitti.

Ahmet Davutoğlu ifadesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir başbakan eleştirileri nedeniyle ifadeye çağrıldı" dedi. Kuran'daki "Emrolduğun gibi dosdoğru ol" ayetine atıfta bulunan Davutoğlu, "Bundan sonra da dosdoğru olmaya devam edeceğim" iddiasında bulundu.

Davutoğlu, soruşturmaya konu olan sözlerini savunduğunu belirterek, “11 Eylül 2021 tarihinde yaptığım o konuşmadaki sözlerimin arkasındayım” dedi.

"Ülkenin itibarı için" soruları kabul etmeyeceğini belirten Davutoğlu kısa açıklamasının ardından Adliye'den ayrıldı.

Davutoğlu ne demişti?

Davutoğlu’nun 4,5 yıl önce Diyarbakır ziyaretinde bir köy meydanındaki sözleri soruşturmanın konusu olmuştu.

Yeniden paylaşıma sokulan videoda Davutoğlu “Benden sonraki bakanlar gibi bir kuruş haram lokma yemedim. Onlara da 'Haram lokma yemeyin' dedim. Yediler. Çevrelerini zengin ettiler. Damadını bakan yaptı. Akrabalarını zengin etti. Beş tane müteahhide Türkiye'yi peşkeş çekti” demişti.

'Gökçekler dosyası büyüyebilir'

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesinin Almanya'da kurulan paravan şirketlere yüz milyonlarca lira kayıt dışı para aktardığı öne sürülmüştü.

Onlar TV'den Murat Ağırel'in konuya ilişkin haberleri üzerine soruşturma başlatılmış, 31 Ağustos'ta Ağırel, 4 Eylül'de Gökçek ifade vermişti.

Bugün de Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek aynı soruşturma kapsamında ifade verdi. Gökçek çifti, "şüpheli" sıfatıyla dosyada yer aldı.

Sözcü TV'den İsmail Saymaz, Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek’e, “yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı” iddiasının sorulduğunu açıkladı.

Öte yandan savcılığın Gökçek ailesinin Almanya’da satın aldığı 3,8 milyon avro değerindeki gayrimenkulle ilgili iddiaları da gündeme getirdiğini belirtti.

Gökçek ailesiyle ilgili soruşturmanın çok daha önceden hazırlandığını öne süren Saymaz, soruşturmanın başlatılmasından önce yurt dışından bir belgenin gelmesinin aylar sürdüğüne dikkat çekti.

Ayrıca Saymaz, savcıların hazırladığı dosyanın oldukça kapsamlı ve detaylı olduğunu belirtti. Saymaz “Soruşturmayı yürüten savcılık makamı çok titiz ve ciddi. Bu dosya daha da büyüyebilir" dedi.

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