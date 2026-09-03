Ahmet Davutoğlu’na ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan bazı paylaşımlardaki ifadeleri nedeniyle eski Başbakan ve feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla soruşturma başlattı.

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadelerin yer aldığı paylaşımlara ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen inceleme yapılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde, feshedilen Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 299/1. maddesinde düzenlenen ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ suçu kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir.”

'Damadını bakan yaptı, akrabalarını zengin etti' demişti

Davutoğlu’nun 4 buçuk yıl önce Diyarbakır ziyaretinde bir köy meydanındaki sözleri soruşturmanın konusu oldu.

Yeniden paylaşıma sokulan videoda Davutoğlu “Benden sonraki bakanlar gibi bir kuruş haram lokma yemedim. Onlara da 'Haram lokma yemeyin' dedim. Yediler. Çevrelerini zengin ettiler. Damadını bakan yaptı. Akrabalarını zengin etti. Beş tane müteahhide Türkiye'yi peşkeş çekti” demişti.

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