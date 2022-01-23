AKP’lilerden Sezen Aksu’ya suç duyurusu ve tehdit: 'İlan ediyoruz kafalarına sıkacağız!'

15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu üyeleri, şarkı sözleri nedeniyle gerici kurum ve yayın organları tarafından hedef alınan Sezen Aksu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Tele 1'de yer alan habere göre, platform üyeleri, suç duyurusunun ardından adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Sezen Aksu için “Köksüz, adına minik serçe dediğimiz, aslında Adem aleyhisselamı yoldan çıkaran Şeytanın yolundan giden…” ifadesi kullanılan açıklamada, “Şehitlerimize asla laf söyletmeyiz. Bundan sonra söyletmeyeceğiz. Onlara laf söyleyenlerin dillerini keseceğimizi buradan ilan ediyoruz”, “İçişleri Bakanımızın da dediği gibi, ‘beyinlerine sıkacağız, kafalarına. İnlerinde hepsini ezeceğiz. Dağda, PKK’yı Kandil’de nasıl eziyorsak, onları savunanlara da bunu bir defa daha söylüyoruz” denildi.