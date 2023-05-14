AKP'liler sandık görevlisi ve müşahitlere saldırdı

AKP'liler, Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan iki okulda usulsüzlüklere itiraz eden sandık görevlileri ve müşahitlere saldırdı.

Mezopotamya'nın haberine göre; Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Anafartalar Anadolu Lisesi’nde blok oy kullanmak isteyen AKP'liler ile CHP'liler arasında gerginlik yaşandı. Etrafa hakaretler savuran AKP'liler, CHP'lilere saldırdı. Polislerin müdahalesi sonucunda olaylar sona erdi.

Seyhan ilçesinde bulunan Mekan Ortaokulu’nda da AKP'liler, müşahit kartı olmayan kişilerin sandıkları gezmesine itiraz eden Yeşil Sol Parti müşahitlerine saldırdı. Yeşil Sol Parti müşahiti Ferhat Genç, saldırıda boynunda yaralandı.