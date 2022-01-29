AKP'liler arasında cami kavgası: Kafa atıp tekmeledi

Ordu Ünye'de fotoğrafçılık yapan Adem Palabıyık, AKP Ordu Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan'ın kardeşi Adem Argan tarafından dükkanının yanında bulunan bir caminin avlusunda darp edildi.

Halktv'den Arda Ormancı'nın haberine göre, şiddetle sonuçlanan olaylar zinciri Pınarbaşı Mahallesi'nde yönetimi AKP'lilerden oluşan cami yaptırma derneğinde yaşanan fikir ayrılıklarıyla başladı. AKP İlçe Başkanı Argan ve ailesi derneğin yapacağı caminin kendi evlerinin önüne yapılmasını isterken Adem Palabıyık caminin herkesin ulaşabileceği merkezi bir yerde olmasını savundu. Tam da bu yüzden 1 sene önce Adem Palabıyık ve Argan ailesi arasında husumet oluştu.

Palabıyık, Facebook üzerinden Arganlar'a yönelik eleştirilerde bulundu ve yapılması planlanan caminin Pınarbaşı Mahallesi'nde merkezi bir yere yapılması gerektiğini, dile getirerek "Camimizin mahallenin(köyün) ortasına yapılması için ilçe başkanının (Kemal Selim Argan) evinin mahallenin ortasında mı olması gerekiyor?" dedi.

Adem Palabıyık ayrıca Argan ailesinin "Cumhubaşkanının adını kullanarak iş yaptırdığını" öne sürdü. 27 Ocak 2022 tarihinde saat 12:20 sularında Adem Palabıyık tadilatta olan dükkanında otururken Adem Argan dükkanına gelerek konuşmak istediğini belirtti. Bunun üzerine ikili dükkanın yakınında bulunan başka bir caminin avlusuna gitti. İddiaya göre konuşmak istediğini belirten Argan Palabıyık'a hiçbir şey demeden kafa attı. Adem Argan yere düşen Adem Palabıyık'ı tekmeledi. Çevre esnafının araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Adem Palabıyık olay sonrası darp raporu aldı.

Argan ailesinin AKP içerisinde Numan Kurtulmuş'a yakın olduğu, yine AKP'li olan Adem Palabıyık'ın ise Dışişleri Bakan Yardımcısı ve köylüsü olan Yavuz Selim Kıran'a yakın olduğu iddia edildi.

Halktv'ye konuşan Adem Palabıyık, yaşanılan olay üzerine kendisini "Ankara'dan büyüklerinin" aradığını ve Ordu Valisi Tuncay Sonel'in yanına gideceğini söyledi.

Vali Sonel ile görüşmesi sonrası tekrar görüşülen Adem Palabıyık, görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok yakın bir danışmanının araya girdiğini sorununun çözüleceğini hatta 10 gün içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisiyle görüştürülmeyi beklediğini aktardı.